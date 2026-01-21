Donald Trump sobre excarcelaciones en Venezuela: Han acordado liberar a la mayoría

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, ha llevado a cabo muchas excarcelaciones en los últimos días.

Durante una rueda de prensa para presentar balance de el primer año de segundo mandato, el republicano se refirió a la situación de las liberaciones, destacando que existe un compromiso por parte del gobierno nacional para continuar con las salidas de prisión.

"Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela", dijo Trump.

En tal sentido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostiene que se han efectuado 406 excarcelaciones en total.

Contactos recientes entre Venezuela y EEUU

Las afirmaciones de Trump se produjeron una semana después de que el republicano declarara estar satisfecho con sus relaciones con la actual líder de Venezuela tras una larga conversación telefónica, la cual catalogó de "formidable".

"Creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", dijo en la Casa Blanca, describiendo a Rodríguez como una "persona formidable (...) Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas".

Asimismo, en esas declaraciones expresó que la presidenta encargada "es alguien con quien trabajamos muy bien".

Sobre aquella comunicación, Trump dijo en su plataforma social que abarcó varios temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.

"Esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera", señaló.

