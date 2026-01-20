Activan pago a jubilados del ministerio de educación: conoce el monto

Suscríbete a nuestros canales

Este 20 de enero, ha empezado la entrega del Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica (ICGE),al personal jubilados del del Ministerio de Educación por un monto de 37.968 bolívares.

De acuerdo a las redes sociales, el pago de este beneficio, se realiza de forma gradual a través de la Plataforma Patria, por lo que los beneficiarios lo recibirán de manera escalonada durante el día.

Según el cronograma de pagos se esperan que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 21 de enero, cobren 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Bonos asignados en enero 2026

Según los reportes del Canal Patria Digital, muchos venezolanos, han recibimos diversos beneficios

Corresponsabilidad y Formación de 45.000 bolívares el 7 de enero. Bono Único Familiar de 4.800 bolívares el 8 de enero. Corresponsabilidad y Formación de 15.000 bolívares el 9 de enero. Beca Universitaria de 1.800 bolívares el 13 de enero. Beca Enseñanza Media de 1.200 bolívares el 13 de enero. Ingreso contra la Guerra Económica de 40.680 bolívares el 15 de enero.

