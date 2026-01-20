¿Los precios en el Sambil fueron reducidos? Jorge Rodríguez se pronuncia sobre la caída del dólar paralelo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló que la caída en la cotización del dólar paralelo —que llegó a superar los 900 bolívares y ha descendido significativamente— no se ha reflejado de forma equitativa en las etiquetas de los productos.

“Yo no sé si ustedes han notado que el precio del llamado dólar paralelo ha descendido a poco más de 400 bolívares. Eso es mucho menos que la mitad. Yo me pregunto: ¿los precios en el Sambil fueron reducidos después de que fueron aumentados a ese nivel?”, cuestionó el parlamentario.

Rodríguez criticó la actitud de ciertos sectores comerciales ante la fluctuación cambiaria: “A veces pasa que suben el precio porque subió el dólar, y ahora que el dólar baja se hacen los pendejos. No, eso no puede ser”.

En tal sentido, resaltó la necesidad de que el sistema de precios acordados esté protegido por la Ley de Derechos Socioeconómicos, la cual aborda el equilibrio de mercado por la vía del consenso, el acuerdo y la sana competencia entre privados.

“Se hacen los locos algunos, no todos. Tiene que haber un mecanismo en el cual la gente diga que hay una ley que me protege y me ampara”, concluyó el jefe del Legislativo.