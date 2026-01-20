Delcy Rodríguez anuncia el ingreso de 300 millones de dólares: irán dirigidos a mejorar el ingreso de los trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes que han ingresado al país los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, los cuales serán destinados íntegramente a proteger el ingreso de los trabajadores.

Detalló que estos recursos forman parte de un flujo inicial de 500 millones de dólares que se obtendrán por exportaciones energéticas. El capital será inyectado a través del mercado cambiario, la Banca Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV).

“El objetivo es consolidar y estabilizar el mercado, protegiendo el poder adquisitivo de nuestros trabajadores frente a la inflación y el impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, indicó Rodríguez durante una jornada de atención social en el sector La Vega, al suroeste de Caracas.

Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la moneda nacional y garantizar que los ingresos extraordinarios por hidrocarburos se traduzcan en estabilidad económica para las familias venezolanas.

Fondos Soberanos

El pasado 15 de enero, Rodríguez anunció que crearán dos fondos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos (EEUU).

"El primero será de protección social, para mejorar el ingreso de los trabajadores, que las divisas también vayan a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y vivienda", explicó.

El segundo fondo soberano será el de infraestructura y servicio para el desarrollo: aquí las divisas se invertirán en agua, electricidad y vialidad.