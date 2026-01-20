Usuarios de redes critican a Capriles: Propone migajas y no representa a la oposición

Suscríbete a nuestros canales

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski convocó a la primera rueda de prensa de la fracción denominada “Grupo Parlamentario Libertad”, pero la intervención desató todo tipo de críticas en las diferentes redes sociales.

Cita con los medios

El encuentro con los medios nacionales e internacionales se desarrolló con normalidad y se transmitió también por los canales digitales. Cabe destacar que en Youtube tuvo una audiencia de 32 personas. En su perfil de Instagram, restringió los comentarios.

El también exgobernador de Miranda pidió aumento de salario y de pensiones en el país producto de los nuevos ingresos petroleros. “No habrá recuperación económica sin atender el recurso humano. La política de bonos aplicada por el Gobierno no garantiza estabilidad ni beneficios laborales en el tiempo”, dijo.

En X, los usuarios cargaron contra el dirigente por considerar que sus palabras no resaltan el liderazgo de María Corina Machado.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube