Aprueban nuevas carreras en distintas universidades del país: conozca cuáles

En un paso histórico para la educación superior, se ha oficializado a través de las Gacetas Oficiales 43.287 y 43.288 una expansión de la oferta académica en Venezuela.

Bajo las directrices del Ejecutivo Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, estas medidas buscan alinear la formación profesional con las demandas tecnológicas, científicas y sociales del país.

1. Universidad Simón Bolívar (USB): Nueva Era Comunicacional y Tecnológica

En el marco de su 56º aniversario, la USB diversifica su impacto con la creación de programas de vanguardia:

PNF en Comunicación: Con menciones en Comunicación Política, Popular, Digital y Gestión Comunicacional.

PNF en Automatización, Control y Robótica: Un rediseño profundo para liderar la industria 4.0.

PNF Avanzado en Informática y Diseño de Software: Enfocado en el desarrollo de soluciones digitales soberanas.

2. Salud y Biotecnología: Universidad de las Ciencias y UCS

La formación médica y técnica en salud recibe un impulso

Universidad de Ciencias de la Salud (UCS): Se aprueba el PNF en Ingeniería Biomédica , esencial para el mantenimiento y creación de tecnología médica nacional.

Instituto de Actividades Científicas: Apertura del Doctorado en Ciencias Biomoleculares y la Maestría en Biotecnología , posicionando al país en la investigación de alto nivel.

Universidad de Oriente (UDO): Oficialización de la Escuela de Ciencias de la Salud en Sucre, incluyendo Medicina, Enfermería y Bioanálisis.

3. Innovación en la UCV y Sector Agroindustrial

La Facultad de Agronomía de la UCV (Campus Maracay) da un salto hacia la modernización

Ingeniería Agroindustrial: Para transformar la producción primaria en productos procesados de valor.

Electromecánica: Nueva opción para fortalecer la infraestructura técnica del sector agro.

La Universidad José Antonio Páez (UJAP) se consolida como referente en salud bucal con el fortalecimiento de:

Unidad de Odontopediatría .

Especializaciones en Imagenología y Maxilofacial .

Postgrado en Endodoncia.

Estas nuevas opciones ya están integradas en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU 2026). Los bachilleres interesados deben consultar la actualización de las Gacetas para verificar los códigos de preinscripción.

La inclusión del PNF en Ciencia de la Atmósfera responde a la necesidad estratégica de Venezuela de contar con expertos propios para monitorear el cambio climático y sus efectos en la agricultura y la hidrografía nacional.

