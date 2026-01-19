Delcy Rodríguez prevé un aumento en la producción de oro: también se espera nuevas inversiones internacionales

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que se prevé un incremento del 30% en la producción de oro para este año mediante el esfuerzo nacional.

“Con este aumento abrimos la puerta, a través de la propuesta presentada ante la junta directiva de la Asamblea Nacional, para que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales, la cual permitirá la captación de flujos de inversión internacional”, indicó durante la entrega de equipos en la Mina Sosa Méndez, en el estado Bolívar.

Rodríguez reveló que el motor de Minería e Industrias Básicas registró en el último trimestre de 2025 la exportación más alta de la última década. En tal sentido, aspira que para este 2026 la producción suba más del 50%, apoyada en la integración de capitales nacionales y extranjeros.

En cuanto a otros minerales, destacó que la producción de carbón cerró el año pasado con un aumento del 260%, proyectando para el ciclo actual un crecimiento superior al 100%.

“Este es el camino donde preservamos la paz, consolidamos la estabilidad económica y procuramos la justicia social, con el único fin de garantizar la felicidad del pueblo y el futuro de nuestros niños”, concluyó Rodríguez.