En respuesta a Trump: Venezuela reafirma que su territorio es libre y soberano

El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado difundido por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, manifestó su enérgico rechazo a una publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que el territorio nacional de Venezuela aparece visualmente asimilado a la geografía estadounidense, un hecho que las autoridades venezolanas califican como una violación directa a la autodeterminación y la soberanía.

La respuesta oficial subraya que Venezuela posee una identidad histórica y geográfica propia que no puede ser objeto de "manipulaciones cartográficas" con fines políticos.

"Venezuela es una nación libre, independiente y soberana que no acepta tutelajes ni pretensiones de anexión por parte de potencias extranjeras", señala el comunicado de la institución de justicia.

De acuerdo a lo publicado en los canales oficiales, la postura de Caracas se centra en tres pilares fundamentales:

Respeto a las fronteras: se exige el reconocimiento de la integridad del mapa venezolano, el cual es inalienable. Cese de la hostilidad simbólica: el Estado considera que este tipo de imágenes alimentan una narrativa de agresión que busca desestabilizar la paz en la región. Llamado a la dignidad nacional: S+se exhorta a la ciudadanía a la defensa activa de los símbolos patrios frente a lo que consideran una "falta de respeto histórica".

En la comunicación se insta a la población a poner el mapa de Venezuela con sus ocho estrellas y la Guayana Esequiba en los historias y perfiles de redes sociales, acompañada de la frase “unión perfecta por Venezuela toda”.

