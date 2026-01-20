Suscríbete a nuestros canales

Ministros del Ejecutivo venezolano, se reunieron este lunes con representantes de clínicas privadas y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con miras a ejecutar el plan de salud instruido por la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, en días recientes.

En el encuentro dirigido por la vicepresidente de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud; Gabriel Jiménez Ramírez, junto a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez; asistieron Armando de Negri, representante de la OPS en Venezuela; el Dr. Herman Sholth, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, entre otros actores del sector salud

Plan Salud y Vida 2026: alianza estratégica con el sector privado

"Siguiendo la instrucción de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, se estableció una alianza estratégica de corresponsabilidad que nos permitirá potenciar las capacidades instaladas de las clínicas privadas al servicio del pueblo. A través del nuevo Fondo Social, diseñado por la Presidenta para proteger a la familia venezolana, garantizaremos los recursos necesarios para saldar la deuda quirúrgica nacional de manera eficiente y humana”, reza el texto publicado en Instagram.

La ministra de Ciencias añadió que "esta unión de voluntades tiene una misión clara: priorizar la atención inmediata en áreas vitales como cardiología, neurocirugía, traumatología y oftalmología".

Fondos soberanos incluyen áreas como salud, infraestructura e ingresos para el trabajador

Durante su mensaje anual a la nación, Delcy Rodríguez anunció que se crearán dos fondos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

"El primero será de protección social, para mejorar el ingreso de los trabajadores, que las divisas también vayan a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y vivienda", explicó.

El segundo fondo soberano será el de infraestructura y servicio para el desarrollo: aquí las divisas se invertirán en agua, electricidad y vialidad.

