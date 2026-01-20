Aprovecha la oportunidad: SAIME inicia jornadas de cedulación sin cita este 20 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)anunció una jornada de renovación de la cédula de identidad para los ciudadanos mayores de 18 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, del 20 al 23 de enero se llevará a cabo una jornada especial en todas las oficinas del ente identificador, durante la cual se podrá realizar la renovación de la cédula sin necesidad de tener una cita previa.

Además de la renovación, el Saime también informó que durante este período se realizará la Verificación de Datos para aquellos ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se encuentre a partir del rango de los 22 millones.

Requisitos para la jornada especial del Saime

Para la renovación de la cédula no se deben llevar ningún otro documento, a menos de que haya sido víctima de robo, hurto o extravío, por lo que es obligatorio presentar una denuncia realizada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Requisitos para la Verificación de Datos:

Venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento.

Naturalizados: Copia de la Constancia de Naturalización o Gaceta Oficial.

Es importante destacar que la atención se ofrecerá en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.