¡Sin lazos ni franelillas! Así deben asistir los niños para tramitar su cédula ante el Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha emitido una serie de recomendaciones clave para los representantes que deben tramitar documentos de identidad para niños, niñas y adolescentes.

Estas pautas se rigen por la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y son de cumplimiento obligatorio para asegurar que la fotografía sea aceptada por el sistema automatizado y las autoridades migratorias, indicó el organismo en su cuenta de Instagram.

Parámetros generales de postura y expresión

Para garantizar la nitidez y el reconocimiento biométrico, todos los menores deben cumplir con lo siguiente:

Postura: El niño o adolescente debe permanecer derecho y totalmente de frente a la cámara.

Expresión: Debe mantener una postura seria; no está permitido sonreír en la fotografía.

Vestimenta: Se recomienda evitar prendas de color blanco para que no se pierdan con el fondo.

Normas para niñas y adolescentes femeninas

Para una captura de imagen despejada, se prohíbe el uso de:

Accesorios: Zarcillos, collares, lentes, lazos, cintillos o moños muy grandes.

Estética: Maquillaje de cualquier tipo o escotes pronunciados.

Cabello: El peinado debe ser sencillo, con el rostro despejado y el cabello detrás de las orejas.

Normas para niños y adolescentes masculinos

En el caso de los varones, se debe tomar en cuenta:

Prendas prohibidas: No se permite el uso de franelillas, gorras o lentes.

Cabello: No se aceptará el cabello pintado con colores no naturales. El rostro debe estar totalmente despejado.

Caso especial: Fotografía para bebés

Al momento de tramitar el pasaporte de un infante o bebé, se deben seguir estos cuidados:

El bebé debe estar en posición erguida frente a un fondo blanco.

Debe tener los ojos abiertos.

En la fotografía no deben aparecer manos ni ninguna parte del cuerpo del representante que lo sostiene.

El cumplimiento de estos estándares es vital para evitar que el documento sea rechazado por el sistema, lo que obligaría a reiniciar el proceso de captación de datos.