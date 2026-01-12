Nuevas tarifas y salarios visa H-1B: lo que deben saber empleadores y profesionales en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha dado un paso importante al anunciar un cambio en su política de migración laboral.

A partir de la próxima temporada, el gobierno de Estados Unidos dejará de lado el tradicional sorteo aleatorio para la asignación de visas H-1B y adoptará un nuevo sistema de selección basado en criterios ponderados.

Esta normativa prioriza a los profesionales extranjeros que ganan los salarios más altos, con la intención de proteger el mercado laboral local y desalentar la contratación de mano de obra a bajo costo.

Un giro hacia la meritocracia salarial en la visa H-1B

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el 23 de diciembre de 2025, la nueva regla tiene como objetivo garantizar que las visas para ocupaciones especializadas se otorguen a los trabajadores más calificados.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, comentó que el sistema anterior "era aprovechado por empleadores que intentaban traer trabajadores extranjeros con salarios más bajos que los que ofrecerían a los trabajadores estadounidenses".

Con la nueva estructura, las probabilidades de selección ya no dependerán del azar, sino de los niveles salariales fijados por el Departamento de Trabajo (DOL). El sistema se organiza en cuatro niveles de ponderación:

Nivel IV (Salario más alto): El solicitante tiene cuatro oportunidades de ser seleccionado.

El solicitante tiene cuatro oportunidades de ser seleccionado. Nivel III: El solicitante cuenta con tres oportunidades.

El solicitante cuenta con tres oportunidades. Nivel II: El solicitante tiene dos oportunidades.

El solicitante tiene dos oportunidades. Nivel I (Nivel de entrada): El solicitante sólo tiene una oportunidad, lo que reduce considerablemente sus posibilidades en comparación con perfiles más senior.

Implementación y fechas clave

El DHS ha confirmado que esta normativa comenzará a aplicarse el 27 de febrero de 2026.

Esto implica que el nuevo método de selección influirá en el proceso de registro para el límite de visas del año fiscal 2027, el cual generalmente se lleva a cabo en marzo.

A pesar de este cambio en la forma de selección, el Congreso ha decidido mantener los límites numéricos anuales sin alteraciones: 65.000 visas para la categoría regular y 20.000 adicionales para aquellos que posean títulos de maestría o doctorado de instituciones estadounidenses.

Tarifas adicionales y reacciones de la industria con relación a las nuevas reglas de la visa H-1B

Este ajuste se suma a la Proclama Presidencial de septiembre de 2025, que establece una tarifa adicional de $100.000 por cada nueva solicitud de visa H-1B como requisito de elegibilidad para ciertos empleadores.

Según fuentes de la industria citadas por Akin Gump, esta medida tiene como objetivo que las empresas consideren a los trabajadores extranjeros solo cuando realmente necesiten talento crítico y de alto valor económico.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA) han manifestado su preocupación, advirtiendo que este sistema de "pago por jugar" podría poner en aprietos a las empresas emergentes y a los sectores que dependen de talento joven en etapas iniciales, quienes ahora se enfrentan a una desventaja estructural en el proceso de selección.

