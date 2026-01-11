Todo lo que necesitas para solicitar tu visa de estudiante 2026: precios actualizados y nuevas reglas

Suscríbete a nuestros canales

Si estás pensando en comenzar tu formación académica en una institución de Estados Unidos en 2026, es importante que te prepares para un proceso que, aunque riguroso, está bien estructurado.

La visa F-1 sigue siendo la opción principal para los estudiantes a tiempo completo, y este año, las autoridades migratorias están manteniendo estándares estrictos en cuanto a solvencia y elegibilidad.

El costo real del trámite de la visa F en 2026

Conseguir el permiso de estudio implica más que solo un pago. Según el portal especializado Vive USA, la solicitud de visa de no inmigrante (Formulario DS-160) tiene un costo de $185 dólares.

Pero este no es el único gasto que debes tener en cuenta.

El costo total aumenta debido a la tarifa SEVIS I-901, que financia el sistema que rastrea a los estudiantes internacionales. Actualmente, esta tarifa es de $350 dólares para la mayoría de los programas F-1.

Así que, en total, un aspirante debe considerar un desembolso base de alrededor de 535 dólares, sin contar los gastos de mensajería para el pasaporte o los traslados a la embajada.

Requisitos actualizados: lo que no debe faltar en tu solicitud de la visa F

El Departamento de Estado de los Estados Unidos explica que los solicitantes deben demostrar tres pilares clave para conseguir la aprobación:

Admisión Institucional: Solo puedes solicitar la visa si ya tienes el Formulario I-20, que debe ser emitido por una escuela certificada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).

Solvencia económica: Necesitas presentar estados de cuenta o cartas de patrocinio que aseguren que cuentas con los fondos suficientes para cubrir la matrícula y los gastos de manutención sin tener que trabajar de manera ilegal.

Lazos con el país de origen: Según Vive USA, el oficial consular prestará especial atención a tu intención de regresar.

Deberás demostrar tu arraigo mediante propiedades, lazos familiares o una oferta laboral futura en tu país de origen.

Paso a paso para tu solicitud de la visa F exitosa para estudiar en EEUU

Para moverte por el sistema de manera eficiente, sigue este orden cronológico:

Aceptación en SEVP: Primero, aplica y asegúrate de ser aceptado en una escuela autorizada por el gobierno de Estados Unidos.

Obtención del I-20: Una vez que seas admitido, la institución te enviará el Formulario I-20, ya sea en formato físico o digital.

Pago de SEVIS: Realiza el pago de la tarifa de $350 USD en el sitio oficial antes de programar tu entrevista de la visa.

Llenado del DS-160: Completa el formulario en línea con total honestidad; este documento es fundamental para tu entrevista.

Cita y entrevista: Programa tu cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para tus datos biométricos y, posteriormente, la entrevista en la Embajada o Consulado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube