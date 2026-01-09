Bajan los precios en EEUU: estos productos lácteos aparecen más económicos en supermercados

Suscríbete a nuestros canales

La dinámica del mercado alimenticio en Norteamérica reporta un ajuste a la baja en el costo de los insumos derivados de la ganadería tras un periodo de alta presión inflacionaria.

Los productos lácteos, específicamente la leche líquida, la mantequilla y diversas variedades de queso, han experimentado reducciones en sus etiquetas de venta durante los últimos seis meses, una situación impulsada por un excedente en la oferta de materia prima en las granjas del país que ha superado la demanda interna actual.

Exceso de producción y caída de la demanda

La industria lechera estadounidense reportó un crecimiento del 4% en su volumen de producción anual, una cifra que duplica el promedio histórico de expansión del sector, el cual suele oscilar entre el 1,5% y el 2%.

Este aumento, sumado a una caída del 2% en el consumo de queso dentro del sector de servicios de alimentos y restaurantes, ha generado un desequilibrio de mercado que presiona los valores hacia abajo.

Stephen Cain, vicepresidente de política económica de la Federación Nacional de Productores de Leche, explicó la situación:

“Tenemos muchísima leche aquí en Estados Unidos ahora mismo. Los ganaderos están produciendo mucha leche, lo que se traduce en una alta producción de productos lácteos, y la demanda interna ha sido algo baja este año”.

Descenso en los valores mayoristas y minoristas

Según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el costo del galón de leche se situó en aproximadamente 4 dólares al cierre de noviembre, lo que representa una disminución del 4,2% respecto a agosto y del 3,4% en comparación con el año anterior.

La mantequilla ha sido el producto con mayor impacto, con una caída superior al 10% en términos anuales.

Phil Plourd, analista jefe de Ever.Ag, detalló la magnitud del ajuste en los mercados de distribución:

“El precio mayorista de la mantequilla estuvo por encima de los 3 dólares por libra durante casi dos años y ahora está aproximadamente a la mitad”.

Actualmente, el sector industrial mantiene inversiones por más de 10.000 millones de dólares para la construcción o ampliación de 53 plantas procesadoras destinadas a nuevos productos como bebidas proteicas y suero.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube