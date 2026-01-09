Trump confirma reunión con María Corina Machado: Entre martes y miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, (EEUU), Donald Trump, reveló este viernes cuándo se reunirá con la dirigente política venezolana, María Corina Machado.

Durante sus declaraciones desde la Casa Blanca, en Washington D.C., el mandatario estadounidense brindó detalles de la reunión con Machado.

¿Cuándo se reunirá Trump con Machado?

De acuerdo con las declaraciones de Trump, se refirió a Machado como "una joven que recibió el premio Nobel de la Paz".

Agrega el mandatario estadounidense que "ella va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, realmente a mí como representante del país".

Sobre el momento en que se dará el encuentro, Trump señaló que "será en algún momento de la próxima semana, creo que el martes o miércoles".

