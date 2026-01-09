Política

Trump confirma reunión con María Corina Machado: Entre martes y miércoles

El mandatario estadounidense brindó detalles sobre el encuentro 

Por Selene Rivera
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 05:47 pm
Trump confirma reunión con María Corina Machado: Entre martes y miércoles
Foto: Cortesía

El presidente de Estados Unidos, (EEUU), Donald Trump, reveló este viernes cuándo se reunirá con la dirigente política venezolana, María Corina Machado.

Durante sus declaraciones desde la Casa Blanca, en Washington D.C., el mandatario estadounidense brindó detalles de la reunión con Machado.

¿Cuándo se reunirá Trump con Machado? 

De acuerdo con las declaraciones de Trump, se refirió a Machado como "una joven que recibió el premio Nobel de la Paz".

Agrega el mandatario estadounidense que "ella va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, realmente a mí como representante del país".

Sobre el momento en que se dará el encuentro, Trump señaló que "será en algún momento de la próxima semana, creo que el martes o miércoles".

 

Visita nuestra sección:  Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
empleos
Viernes 09 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América