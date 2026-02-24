¿Tu auto tiene una reparación pendiente en EEUU? Cómo arreglarlo gratis en la Semana de Seguridad Vehicular 2026

Suscríbete a nuestros canales

Si vives en Estados Unidos (EEUU), existe una alta probabilidad de que el auto que conduces hoy tenga un defecto de fábrica peligroso y no lo sepas.

Con la llegada de la Semana de Revisiones de Seguridad Vehicular 2026 (del 2 al 8 de marzo), las autoridades de transporte lanzan un recordatorio crucial: tienes derecho a reparaciones gratuitas si tu vehículo presenta un "recall" o llamado a revisión.

Según datos actualizados del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), más de 54 millones de vehículos en el país circulan con alertas de seguridad pendientes.

Lo más sorprendente es que, aunque los fabricantes están obligados por ley a corregir estos fallos sin costo, millones de conductores pierden este beneficio por falta de información.

¿Qué es un "Recall" y por qué es una oportunidad para ti?

Un recall ocurre cuando una marca de autos (como Toyota, Ford, Honda o Nissan) detecta que un modelo específico tiene una falla que pone en riesgo la vida de los ocupantes o el desempeño del motor.

¿Por qué muchos no se enteran?

Resulta que, el aviso suele llegar por correo al primer dueño del auto.

Si compraste tu auto usado ("de segunda mano"), el fabricante probablemente no tiene tu dirección actual.

Muchos conductores temen que, al llevarlo al concesionario, les cobren por "revisión", cuando en realidad el diagnóstico y la reparación del recall son 100% gratuitos por ley federal.

Si un concesionario intenta cobrarte por una reparación que aparece como "Recall Abierto" en el sistema, puedes reportarlos directamente a la NHTSA.

Cómo revisar tu auto en 60 segundos

No necesitas cita previa ni documentos complejos para saber si calificas.

Solo sigue estos pasos:

Ubica tu número VIN: es el "DNI" de tu auto.

Son 17 caracteres que encontrarás en una placa pequeña en el tablero (visible a través del parabrisas del lado del conductor) o en el marco de la puerta delantera.

Ingresa al portal oficial: visita el sitio web de Check To Protect o la página de la NHTSA (nhtsa.gov/recalls). Escribe el VIN o la placa: el sistema te dirá de inmediato si tienes reparaciones pendientes por bolsas de aire (airbags), frenos, fugas de combustible o fallas eléctricas.

Además, ten en cuenta que, existe la aplicación SaferCar de la NHTSA que envía alertas automáticas a tu teléfono si surge un nuevo recall para tu modelo de auto.

Fallas críticas: lo que están encontrando en 2026

A febrero de este año, los llamados a revisión más frecuentes incluyen:

Airbags defectuosos: dispositivos que pueden lanzar fragmentos metálicos al activarse.

dispositivos que pueden lanzar fragmentos metálicos al activarse. Riesgo de incendio: cortocircuitos en cables o fugas en el sistema de inyección de gasolina.

cortocircuitos en cables o fugas en el sistema de inyección de gasolina. Software de asistencia: fallas en sensores de frenado automático y cámaras de reversa.

fallas en sensores de frenado automático y cámaras de reversa. Cinturones de seguridad: anclajes que no bloquean correctamente en caso de impacto.

El dato clave para la comunidad inmigrante

No importa tu estatus migratorio; los concesionarios autorizados solo necesitan el vehículo para cumplir con la orden de seguridad del fabricante.

La seguridad vial es una prioridad nacional y estos programas están diseñados para sacar los autos peligrosos de las calles, protegiendo así a tu familia y a tu bolsillo.

