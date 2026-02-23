Nombramientos

Camila Fabri, esposa de Alex Saab, sale de la plantilla

Por Yudeima Sotillo
Delcy Rodríguez anuncia cambios en la Cancillería: detalles

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este mediodía cambios en la Cancilerría. 

Camila Fabri, esposa de Alex Saab, fue removida del cargo que ocupaba en el Vice Ministerio de Comunicación Internacional. La Sustituye Rabder Peña.

En el Vice MInisterio para América Latina fue designado Mauricio Rodríguez, mientras que en el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía fue nombrada Andrea Corao.

Oliver Blanco fue designado como Vice Ministro para Europa, y América del Norte.

Noticia en desarrollo.

 

Lunes 23 de Febrero - 2026
VENEZUELA
