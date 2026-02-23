Mundial 2026: lista de ciudades donde puedes cobrar el bono de $750 de Airbnb por ser anfitrión

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre mundialista desató una guerra de ofertas en el sector inmobiliario. Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA, Airbnb lanzó una agresiva campaña para reclutar nuevos anfitriones en Norteamérica.

La plataforma busca satisfacer una demanda que ya supera en un 80% a la del año pasado, ofreciendo incentivos directos en efectivo para quienes abran las puertas de sus hogares a los fanáticos.

Con 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el torneo promete ser una mina de oro para los residentes locales que decidan capitalizar el evento deportivo más grande del planeta.

El bono de $750: ¿Cómo calificar?

Para asegurar que haya suficientes camas para los millones de visitantes esperados, Airbnb está otorgando un incentivo de $750 dólares a los nuevos anfitriones. Las condiciones son claras:

Ubicación: El alojamiento debe estar en una de las 16 ciudades sede del Mundial (incluyendo códigos postales específicos en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Nueva York, Miami, entre otras).

Tipo de unidad: Debe ser un alojamiento completo (no habitaciones compartidas).

Plazo: Los anfitriones deben registrarse y recibir a su primer huésped entre hoy y el 31 de julio de 2026.

Ganancias proyectadas: ¿Cuánto puedes ganar realmente?

Más allá del bono inicial, el potencial de ingresos es masivo. Según estimaciones de Deloitte compartidas por la plataforma, un anfitrión promedio podría ganar unos $3,000 dólares durante el torneo. Sin embargo, en ciudades clave, las cifras se disparan:

Nueva York / Nueva Jersey: $5,700 dólares.

Boston: $5,200 dólares.

Los Ángeles: $5,100 dólares.

Este aumento en las ganancias se debe a que las tarifas hoteleras ya están por las nubes, convirtiendo a los alquileres a corto plazo en la opción preferida para los 500 millones de aficionados que solicitaron entradas.

Ciudades sede y fechas clave

El Mundial arrancará el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará con la gran final el 19 de julio en el Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey). Las ciudades donde puedes aplicar para el incentivo incluyen:

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

EE. UU.: Miami, Los Ángeles, Nueva York/NJ, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Filadelfia, Seattle y San Francisco.

Canadá: Toronto y Vancouver.

