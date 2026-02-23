¿Cajeros que regalan dinero? El FBI alerta sobre el auge del "jackpotting" en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El crimen organizado halló una forma de hacer que los cajeros automáticos "escupan" billetes como si fueran máquinas tragamonedas.

El FBI emitió una alerta nacional ante el aumento explosivo del "jackpotting", una técnica de hackeo físico que ya ha drenado más de 20 millones de dólares de las instituciones bancarias en el último año.

A diferencia del robo de identidad tradicional, en estos ataques los delincuentes no necesitan tu tarjeta ni tu PIN; su objetivo es el sistema operativo de la máquina misma.

¿Cómo logran el "Jackpotting"?

Los cibercriminales no utilizan fuerza bruta como mazos o explosivos, sino una combinación de ingeniería social y malware avanzado. El proceso, según el boletín del FBI, sigue un patrón alarmante:

Acceso Físico: Utilizan llaves genéricas (fáciles de conseguir en línea) para abrir la tapa frontal o el panel de servicio del cajero. Manipulación del Hardware: Extraen el disco duro original o conectan un dispositivo USB comprometido directamente a la placa base. Infección por Malware: Cargan un software malicioso que interactúa directamente con el hardware del cajero, eludiendo cualquier protocolo de seguridad del software bancario original. Extracción: Una vez que el malware toma el control, los delincuentes envían una orden para que la máquina dispense todo su efectivo de forma continua.

El impacto de una "lluvia de billetes"

Desde el año 2020, el FBI ha documentado aproximadamente 1,900 casos de jackpotting en todo Estados Unidos. Aunque las pérdidas directas las sufren los bancos y no los clientes individuales, el impacto es profundo:

Pérdidas millonarias: Solo en 2025 se reportaron robos por un valor de $20 millones .

Seguridad del cliente: Aunque no roban fondos de las cuentas personales, estos ataques inutilizan los cajeros en zonas clave y aumentan los costos operativos que, eventualmente, se trasladan a los usuarios.

Velocidad del ataque: Una vez instalado el malware, el vaciado del cajero puede ocurrir en menos de 10 minutos.

¿Qué debes buscar antes de usar un cajero?

El FBI insta al público a estar atento a señales de manipulación para evitar ser testigos o víctimas indirectas de estos robos:

Cerraduras flojas o dañadas: Paneles frontales que parecen haber sido forzados.

Dispositivos extraños: Cables o memorias USB visibles que sobresalgan de ranuras no habituales.

Presencia sospechosa: Personas que pasan mucho tiempo con el panel del cajero abierto sin llevar uniforme de servicio técnico oficial.

