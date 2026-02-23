México en alerta tras caída de “El Mencho”: tensión, clases suspendidas y temor político

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó un fuerte momento de tensión en la seguridad mexicana.

El operativo militar que terminó con su vida provocó disturbios casi inmediatos en varios estados. La suspensión de clases y el llamado a permanecer en casa marcaron las primeras medidas preventivas.

En regiones clave del occidente del país, la jornada transcurrió entre bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados.

Ciudades estratégicas redujeron su actividad comercial y el transporte operó con limitaciones. Aeropuertos reportaron cancelaciones y ajustes en itinerarios por razones de seguridad.

La organización que encabezaba, el Cártel Jalisco Nueva Generación, consolidó su poder en los últimos años mediante el tráfico de drogas sintéticas hacia Norteamérica.

Su estructura se caracterizó por el uso de armamento de alto calibre y tácticas agresivas contra fuerzas del orden. Por esta razón, la caída de su máximo líder abre un periodo de incertidumbre interna.

El tema del fentanilo mantiene en alerta a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha exigido acciones más contundentes contra el narcotráfico. La colaboración en inteligencia resultó clave para ubicar al objetivo prioritario.

Desde Washington se valoró el resultado del operativo como un paso relevante, sin embargo, la presión política sobre México continúa vigente.

