Un triunfo compartido: Washington confirma que inteligencia de EEUU fue clave para abatir al jefe del Cártel de Jalisco

El Gobierno de Estados Unidos calificó como un "éxito histórico" el operativo que terminó con la vida del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

A través de un comunicado oficial, la Casa Blanca reveló que el golpe fue el resultado de una estrecha alianza estratégica con las fuerzas mexicanas, donde el intercambio de inteligencia de alta tecnología resultó determinante para localizar al capo en su refugio.

Tecnología al servicio de la captura

Fuentes del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU detallaron que la participación estadounidense no fue operativa en el terreno, sino técnica. El uso de drones de vigilancia de última generación y el rastreo de señales electrónicas permitieron romper el hermético anillo de seguridad que protegía al cabecilla en la zona montañosa del occidente mexicano. Esta colaboración, descrita como "sin precedentes", facilitó al Ejército y la Marina de México ejecutar el asalto con precisión quirúrgica.

Freno al tráfico de fentanilo

Para la administración de Washington, esta baja representa el mayor avance en la lucha contra el narcotráfico en la última década. El CJNG es señalado por el Departamento de Justicia como el principal responsable de la inundación de fentanilo en las calles estadounidenses, una crisis que ha cobrado miles de vidas. "Este es un paso decisivo para desmantelar las redes que lucran con la salud de nuestros ciudadanos", subrayó el comunicado.

Alerta por el caos interno

A pesar de la celebración por el resultado, el Departamento de Estado se mantiene vigilante ante la ola de violencia que se desató en estados como Jalisco y Michoacán. Tras confirmarse la muerte del líder, se han reportado narcobloqueos y vehículos incendiados, lo que motivó a las autoridades estadounidenses a emitir una alerta de viaje para sus ciudadanos en la zona, advirtiendo sobre la inestabilidad del orden público que podría persistir en los próximos días.

