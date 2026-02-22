Narcotráfico

Violencia en México tras la muerte de alias "El Mencho": cierre de carreteras y quema de vehículos en varios estados

Por Selene Rivera
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 07:22 pm

Este domingo se desató la violencia en varios estados de México tras confirmarse la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

De acuerdo con medios mexicanos, durante el día se ha registrado el cierre de carreteras y la quema de vehículos en varios estados del país.

Violencia en México 

Alias 'El Mencho' era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, señala que luego del operativo que las fuerzas policiales llevaron a cabo en la ciudad de Tapalpa, derivó "en un enfrentamiento en la zona".

Más información en breve...

Visita nuestra sección:  Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Nueva York
belleza
Estados Unidos
Domingo 22 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América