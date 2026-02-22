Violencia en México tras la muerte de alias "El Mencho": cierre de carreteras y quema de vehículos en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se desató la violencia en varios estados de México tras confirmarse la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

De acuerdo con medios mexicanos, durante el día se ha registrado el cierre de carreteras y la quema de vehículos en varios estados del país.

Violencia en México

Alias 'El Mencho' era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, señala que luego del operativo que las fuerzas policiales llevaron a cabo en la ciudad de Tapalpa, derivó "en un enfrentamiento en la zona".

Más información en breve...

