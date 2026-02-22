Tormenta de nieve histórica en el Noreste de EEUU: 7.000 vuelos cancelados, estado de emergencia y recomendaciones (Pronóstico actualizado)

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un pronóstico moderado se ha transformado en una amenaza histórica, este domingo se prevé una tormenta invernal de magnitudes no vistas en una década, que amenaza con sepultar la Costa Este bajo una capa de hasta 60 centímetros (2 pies) de nieve.

La parálisis es total en el sector aéreo. Hasta la mañana de hoy, se reportan más de 7.000 vuelos cancelados a nivel nacional, con un impacto severo en los tres aeropuertos principales de la zona metropolitana: JFK, LaGuardia y Newark, donde ya suman 3.000 operaciones suspendidas.

Cronología del impacto: domingo y lunes crítico

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que la tormenta ganará fuerza hoy domingo, extendiéndose desde Washington D.C. y Filadelfia hacia Nueva York y Boston.

Pico de la tormenta: se espera que entre las 6:00 PM de hoy y las 4:00 AM del lunes se registren las condiciones más peligrosas.

se espera que entre las 6:00 PM de hoy y las 4:00 AM del lunes se registren las condiciones más peligrosas. Ritmo de la nevada: se esperan caídas de 5 y hasta 7 cm por hora durante la noche del domingo, lo que imposibilita la limpieza de carreteras en tiempo real.

se esperan caídas de 5 y hasta 7 cm por hora durante la noche del domingo, lo que imposibilita la limpieza de carreteras en tiempo real. Vientos peligrosos: ráfagas de hasta 80 km/h (55 mph) crearán condiciones de "cobertura blanca" (visibilidad cero), haciendo que cualquier viaje por carretera sea potencialmente mortal.

En las zonas costeras de Massachusetts y Rhode Island, las ráfagas alcanzarán los 110 km/h (70 mph), lo suficiente para derribar árboles y estructuras ligeras.

Riesgo eléctrico: el peso de la nieve húmeda y los vientos podrían derribar líneas eléctricas, provocando apagones masivos en Maryland, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts.

Nueva York y Nueva Jersey en "Estado de Emergencia"

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha declarado el Estado de Emergencia a partir del mediodía de este domingo.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la ciudad está utilizando geocodificación avanzada para priorizar la limpieza de paradas de autobús y pasos peatonales, aunque la magnitud de la nieve podría superar los esfuerzos iniciales.

Transporte ferroviario: Amtrak ha suspendido la mayoría de sus servicios en el Corredor Noreste. El Metro-North y el LIRR operarán con horarios de emergencia (cada hora o esquema de domingo) hasta nuevo aviso.

Refugios de emergencia: En Filadelfia se ha declarado el "Código Azul" hasta el 25 de febrero, garantizando que nadie se quede en la calle bajo temperaturas bajo cero.

¿Qué hacer si estás en la zona de impacto?

Para nuestra comunidad residente, especialmente aquellos en sectores de servicios o construcción que deben desplazarse, estas son las recomendaciones oficiales:

Cancelaciones de vuelo: no vayas al aeropuerto si tu vuelo aparece como cancelado.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer reacomodo o reembolsos, pero debido al volumen de 7.000 cancelaciones, las líneas telefónicas están saturadas.

Usa las aplicaciones móviles para gestionar cambios.

Seguridad vial: en Atlantic City y zonas bajas de Nueva York, existe un alto riesgo de inundaciones costeras.

Si el agua cubre la calle, no intentes cruzar; la combinación de agua y nieve oculta baches y peligros profundos.

Trabajadores de limpieza: Si trabajas en remoción de nieve (como los equipos de Berrington Snow Management), recuerda realizar pausas frecuentes.

Las jornadas de 24 a 36 horas bajo estas condiciones aumentan el riesgo de ataques cardíacos y fatiga extrema.

Escuelas: manténgase atento a las actualizaciones locales esta tarde.

Aunque las autoridades de NY han retrasado la decisión, es altamente probable que las clases presenciales se suspendan o pasen a modalidad remota este lunes 23 de febrero.

Además:

Refugios y calefacción: en Nueva York, si tu edificio no tiene calefacción adecuada durante la tormenta, puedes llamar al 311.

Existe una "Alerta de Código Azul" que garantiza refugio a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, cuando las temperaturas caen bajo el punto de congelación.

Cortes de luz: ten a mano linternas, baterías y cargadores portátiles.

Si usas generadores de gasolina, nunca los operes dentro de la casa o garaje por riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono.

Abastecimiento: si aún es seguro salir, asegúrate de tener medicina básica y alimentos que no requieran cocción eléctrica para al menos 48 horas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube