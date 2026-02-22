¡Miss J. Alexander lucha por su vida! Inician campaña de recaudación para el gúru de la moda: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la moda y la televisión se conmovió tras revelarse el difícil momento que atraviesa Miss J. Alexander, el icónico "maestro de la pasarela" de America’s Next Top Model.

Luego de que el propio Alexander rompiera el silencio en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, sus amigos más cercanos lanzaron una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudarlo.

Miss J, sufrió un derrame cerebral a finales de 2022, enfrentando una situación de salud crítica. Tras pasar cinco semanas en coma y más de un año internado, requiere hoy de cuidado permanente y rehabilitación intensiva.

La realidad detrás de cámaras: un derrame y 17 meses de lucha

El 27 de diciembre de 2022 la vida de Miss J. cambió para siempre cuando su sobrina lo encontró inconsciente en su departamento.

En el nuevo documental de Netflix, el juez más querido de la televisión confesó que al despertar del coma no podía hablar ni caminar. "No sabía dónde estaba... pensé: ¿qué voy a hacer?", relató entre lágrimas.

Durante su proceso de rehabilitación, su salud se complicó con convulsiones y mini derrames adicionales, lo que lo mantuvo hospitalizado por un total de un año y cinco meses.

Entre la silla de ruedas y la esperanza

Actualmente, Miss J. Alexander se desplaza en silla de ruedas y mantiene su brazo derecho inmóvil. Sin embargo, no todo son malas noticias. Sus excompañeros de programa, Jay Manuel y Nigel Barker, siguen a su lado y aseguran que su espíritu sigue intacto.

Según Jay Manuel, Alexander ya comenzó a dar sus primeros pasos gracias a la fisioterapia diaria, mostrando una fortaleza que sus amigos describen como "una chispa que nadie puede apagar".

Un llamado a la solidaridad de los fans

La campaña busca cubrir desde las facturas médicas acumuladas hasta los servicios de enfermería en casa, ya que Miss J. no puede valerse por sí mismo en este momento.

La meta de la colecta es de 100.000 dólares, de los cuales apenas se recaudó una pequeña fracción, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas de la industria.

Los organizadores apelan al cariño del público que durante años disfrutó de su humor y consejos de estilo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube