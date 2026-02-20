Esta es la sorpresa que dará Shakira a los mexicanos

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Shakira realizó 20 conciertos en México, país que le abrió las puertas al inicio de su exitosa carrera musical de más de 30 años. Parece que, con esta cifra de conciertos, la mayoría a casa llena, no es suficiente para retribuir el cariño que siente por sus fanáticos aztecas.

Este viernes, 20 de febrero, la intérprete de “Loba” anunció que dará un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana, el 1 de marzo.

La artista fue invitada por el gobierno del país y, una marca de bebidas alcohólicas, como parte de la celebración de los 100 años de la empresa Corona.

El Universal de México informó que el show de la barranquillera será transmitido en vivo, pero no precisó por el medio de difusión.

Una gira para el recuerdo

Shakira, hasta la fecha, ha realizado 86 conciertos desde el inicio de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que arrancó en 2025.

El regreso a la escena musical de la cantante fue un éxito en taquilla en los países que la colombiana ha visitado, ya que ha recaudado más de 3 millones de entradas vendidas.

La cantante ha demostrado, en varias ocasiones, que no solo es buena para componer, cantar y bailar, también se destaca en el dominio de varias lenguas.

Recientemente, felicitó a sus fanáticos chinos por el año nuevo lunar y los hizo en mandarín.

