El venezolano Oscar Alejandro participará en la competencia de ‘influencers’ hispanos de Disney

También competirán otras criollas como Leyla Star y Daniela Dib, y la argentina Sol Carlos

Por Kim Reyes
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 08:30 am
El venezolano Oscar Alejandro participará en la competencia de ‘influencers’ hispanos de Disney

El venezolano Oscar Alejandro se une al primer ‘WDW Hispanic Influencer Challenge’, de Walt Disney World Resort, donde participarán 10 creadores latinos, de Argentina, Venezuela y Puerto Rico.

Además de Alejandro, quien ya tiene una trayectoria como influencer y youtuber, también estarán otras venezolanas como Leyla Star y Daniela Dib, la argentina Sol Carlos, los puertorriqueños Iván Emilio, Franco Micheo, Juliana Rivera, JC Martínez, Gabriela Short y Miredy Rivera, “quienes representan una amplia variedad de voces latinoamericanas en ‘lifestyle’, viajes, entretenimiento y cultura”, según anunció Walt Disney World Resort en un comunicado.

La divertida competencia se realizará del 22 al 27 de febrero con retos interactivos en el parque de diversiones de Disney al suroeste de Orlando. “La iniciativa destaca atracciones favoritas, populares personajes, nuevas atracciones y espectáculos y la amplia oferta de gastronomía y entretenimiento del destino, mientras conecta con las audiencias mediante contenido en tiempo real y una competencia amistosa”, destacó la compañía.

