El Sistema Nacional de Orquestas continúa su programación por el 51 aniversario con conciertos gratuitos: entérate de todo

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela culminará la programación por su 51 aniversario durante febrero. Los conciertos comenzaron el 1 de febrero y continuarán los próximos fines de semana con entrada libre.

Programación de conciertos

El domingo 22 de febrero a las 11:00 a.m., la Orquesta Barroca Simón Bolívar, dirigida por Boris Paredes Alzolay, ofrecerá una presentación en homenaje a Rubén Guzmán. El programa incluirá obras de Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach y Jean-Féry Rebel.

El viernes 27 de febrero a las 4:00 p.m., la Orquesta de Cámara Simón Bolívar se presentará bajo la dirección de Jesús Uzcátegui. El violinista Juan Arvelo participará como solista en el Concierto para Violín en Mi menor, Op. 64 de Felix Mendelssohn. También interpretarán la Sinfonía No. 3 en Mi bemol Mayor, Op. 97 "Renana" de Robert Schumann.

El sábado 28 de febrero a las 4:00 p.m., Christian Vásquez dirigirá a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. La cornista Paola Navarro será solista en el Concierto No. 3 para Corno en Mi bemol Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. El programa incluye además las Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn, Op. 56 de Johannes Brahms, la Obertura de la Isla Deshabitada de Haydn y la Sinfonía No. 25 en Sol menor de Mozart.

Información de acceso

Todos los conciertos se realizarán en la Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda, Caracas. La entrada es gratuita.

