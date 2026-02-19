Nuevo amor

Se acabó el misterio: Pablo Alborán confirma relación tras varios meses de rumores ¿De quién se trata?

El cantante español deja claro su romance a través de emotivas publicaciones en Instagram

Por Andrea Vera
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 02:33 pm

Después de mantener su vida privada bajo estricto hermetismo desde que anunció su homosexualidad en 2020, Pablo Alborán abrió un nuevo capítulo sentimental. La confirmación llega de forma sutil pero clara a través de las redes sociales, donde el cantante y el modelo Juan Sesma dejan pistas de un romance que ya no es un secreto para sus seguidores.

El post publicado por Sesma tras su cumpleaños encendió las alarmas: palabras de cariño, gestos de complicidad y agradecimientos al “novio” dejan claro que el cantante malagueño ha encontrado a alguien que comparte su día a día y su felicidad.

La discreción que habla por sí misma

Desde junio de 2020, cuando Alborán anunció su orientación sexual mediante un emotivo video en Instagram, el artista ha sido siempre reservado con sus relaciones. Sin embargo, en recientes declaraciones para el programa La Revuelta, el cantante reconoció estar viviendo un gran momento personal y habló de lo que valora en una relación: rutina, tranquilidad, intimidad, naturalidad y, sobre todo, amistad además de amor.

Estas palabras se ajustan al vínculo que comparte con Juan Sesma, donde los detalles públicos muestran un equilibrio entre afecto y complicidad, sin perder la naturalidad que caracteriza la vida privada del intérprete.

Imágenes y mensajes que confirman el romance

El post más reciente del modelo navarro por su 27 cumpleaños fue determinante. Entre los agradecimientos a familiares y amigos, Sesma incluyó: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, acompañando un carrusel de imágenes en las que Pablo y Juan aparecen juntos, mirándose con complicidad y sonrisas que hablan por sí solas.

 

Historias de Instagram del modelo, donde se le ve interactuando con el entorno de Pablo, incluyendo el cuidado del perro del cantante, refuerzan la idea de un vínculo sólido y estable.

 

Jueves 19 de Febrero - 2026
