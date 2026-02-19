¡De Super Bowl a la pantalla grande! Bad Bunny tendrá su primer protagónico en una película

Suscríbete a nuestros canales

Apenas días después de hacer historia en el Super Bowl, Bad Bunny suma un nuevo hito a su carrera. El intérprete de "Debí Tirar Más Fotos" protagonizará su primera película, un proyecto de gran escala que lo reunirá con su compatriota René Pérez, Residente, en el debut como director de largometrajes de este último.

La cinta, titulada "Porto Rico", fue anunciada oficialmente el miércoles 18 de febrero por la productora 1868 Studios y promete ser uno de los eventos cinematográficos más esperados de los próximos años.

Un elenco de primera

El filme no solo marca el primer rol protagónico de Bad Bunny —Benito Martínez Ocasio—, sino que lo coloca al lado de pesos pesados de la actuación internacional. El reparto incluye al ganador del Óscar Javier Bardem ("No Country for Old Men", "Dune"), al nominado Viggo Mortensen ("El señor de los anillos", "Green Book") y a Edward Norton ("American History X", "Birdman"), quienes se suman a un proyecto que, según la producción, combina la épica del wéstern con el drama histórico.

La elección de Bardem, originario de España, y de Mortensen y Norton, ambos estadounidenses con fluidez en español —Mortensen vivió largos años en Argentina—, sugiere una narrativa que conectará los lazos históricos y coloniales de la isla con Europa y Estados Unidos.

El significado de "Porto Rico"

El guion fue coescrito por Residente y Alexander Dinelaris, ganador del Óscar por "Birdman". La película, descrita como un "wéstern caribeño épico" inspirado en hechos reales, abordará los orígenes y la historia de Puerto Rico, un tema que Residente ha calificado como profundamente personal.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", declaró René Pérez en un comunicado. "Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece".

El título "Porto Rico" no es casual. Refiere a la anglicización del nombre de la isla impuesta por Estados Unidos entre 1900 y 1932, un detalle que adelanta la revisión crítica del pasado colonial que propone el filme. Aunque los detalles específicos de la trama no han sido revelados en su totalidad, fuentes como Deadline indican que la historia original en desarrollo se centraba en la figura del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como "Águila Blanca", quien lideró levantamientos contra el dominio español a finales del siglo XIX.

Edward Norton, también productor del filme a través de su compañía Class 5 Films, comparó el proyecto con clásicos del cine: "Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas". Sobre la dupla protagonista, añadió: "Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando".

El respaldo de la industria y un equipo de ensueño

La producción de "Porto Rico" corre a cargo de 1868 Studios, la compañía fundada por Residente en alianza con Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision, junto a Norton y Bill Migliore por Class 5 Films. El respaldo incluye a Live Nation Studios y a socios estratégicos como la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano.

Pero el nombre que ha causado mayor revuelo entre bastidores es el del mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar por "Birdman" y "The Revenant", quien se desempeñará como productor ejecutivo, sumando su visión y experiencia al proyecto.

Un paso más en la conquista de Hollywood

Para Bad Bunny, este protagónico representa la consolidación de una faceta actoral que ha venido cultivando con papeles secundarios en cintas como "Bullet Train" (2022), donde enfrentó a Brad Pitt, "Cassandro" (2023) y las más recientes "Happy Gilmore 2" y "Caught Stealing" (2025). Ahora, con "Porto Rico", asume el reto de llevar sobre sus hombros una historia de gran calado.

La película no tiene aún fecha de estreno confirmada y se encuentra en fase de preproducción.

