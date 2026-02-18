Tigresa del Oriente reacciona a la fiebre de los Therian: la confesión que tiene a todos hablando

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantante peruana Tigresa del Oriente encendió las redes sociales al pronunciarse sobre la reciente tendencia de los therian, un fenómeno digital que describe a personas que sienten una conexión espiritual o simbólica con animales. Desde su cuenta de Instagram, la artista sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de humor: “Lo admito mis tigrillos, yo fui la primera therian”, escribió, dejando claro que su estética felina y su personalidad extravagante habrían anticipado esta moda mucho antes de que se popularizara.

En las imágenes y del video ublicado, la Tigresa del Oriente fusiona su característico maquillaje, vestuarios llamativos y actitud salvaje con la tendencia, generando una ola de comentarios. Los internautas la mencionaron como pionera de la tendencia, destacando que su icónica imagen ya mostraba rasgos que hoy se identifican con este fenómeno digital.

Redes que celebran su “antigüedad” en la tendencia

La publicación de la artista peruana se viralizó rápidamente, y los seguidores comenzaron a compartir memes y bromas que celebraban la forma en que Tigresa del Oriente se adelantó a la moda. Muchos usuarios resaltaron que, mientras los jóvenes se suman al movimiento therian, la cantante ya había hecho del estilo felino y la actitud salvaje un sello propio durante décadas.

Entre comentarios y reacciones, se percibió un reconocimiento generalizado hacia la capacidad de la artista de mantenerse vigente, combinando humor, creatividad y presencia digital. Su mensaje no solo recordó sus años de trayectoria, sino que también demostró cómo una figura con décadas de carrera puede integrarse con naturalidad a las tendencias actuales de internet.

Un fenómeno que cruza generaciones

El movimiento therian, que ha crecido especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, refleja cómo las personas exploran identidades simbólicas y espirituales vinculadas a animales. Con su mensaje, Tigresa del Oriente logró unir su legado artístico con esta nueva corriente, mostrando que su figura sigue siendo relevante y capaz de generar conversación entre distintas generaciones de internautas.

