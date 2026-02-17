En video: Se confirma que la dinastía Aguilar estuvo en medio de la balacera cerca del rancho El Soyate

Suscríbete a nuestros canales

Se han dado a conocer los primeros videos que muestran cómo Cristian Nodal y Ángel Aguilar estuvieron presentes en medio de una balacera cerca del rancho El Soyate, en un incidente que involucró un operativo de traslado de un detenido hacia un penal. Las imágenes registran el momento en que la pareja es escoltada por su equipo de seguridad hasta su avión privado.

El video difundido por el periodista Carlos Jiménez, muestran a Cristian Nodal y Ángel Aguilar durante la balacera registrada cerca del rancho El Soyate y se observa cómo el equipo de seguridad de la pareja los trasladó de manera inmediata y los escoltó hasta su avión privado para garantizar su seguridad,

Tras la confusión inicial, se informó que las autoridades federales identificaron a Nodal y Aguilar y procedieron a escoltarlos hasta el aeropuerto, donde abordaron un avión privado que tenían programado. En el operativo participaron alrededor de 20 miembros, entre el equipo de seguridad y policías que se unieron a la escolta para asegurar que los artistas cruzaran la zona de riesgo sin incidentes.

Las imágenes muestran cómo los agentes indicaron a los ocupantes de los vehículos que permanecieran agachados mientras se completaba la evacuación.

El incidente ocurrió mientras se realizaba un traslado de un detenido en operativo federal. Según los relatos, la presencia de la pareja en la zona fue accidental y no estuvo relacionada con el operativo. Las autoridades actuaron para despejar la confusión y evitar enfrentamientos, permitiendo que Nodal y Aguilar fueran conducidos de manera segura hacia su destino.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube