Karol G celebra sus 35 años como toda una Bichota: fiesta de lujo, invitados famosos y temática italiana

Karol G, una de las artistas más importantes del reguetón y la música urbana a nivel mundial, cumplió 35 años en una jornada cargada de emociones y sorpresas. La cantante colombiana, conocida también como “La Bichota”, celebró su cumpleaños rodeada de su círculo más cercano: amigos, familiares y colegas que hicieron de esta fecha un momento inolvidable.

Desde temprano, Karol G compartió con sus seguidores una foto desde su cama con una torta con diseño tropical, como la temática de su último álbum Tropicoqueta. Su mensaje de gratitud reflejó la importancia que tiene para ella cada año de vida y la conexión sincera que mantiene con sus fans, quienes no dejaron de felicitarla en las redes.

La cantante no dudó en expresar su gratitud, mencionando a Dios, a su familia, a sus amigos y, por supuesto, a sus seguidores por compartir este momento tan significativo. Para Karol, cumplir 35 años significó un espacio para reflexionar sobre su camino, disfrutar de sus seres queridos y agradecer por todo lo que ha logrado hasta ahora.

Fiesta temática “Notte Italiana”: elegancia y romanticismo

Por la noche, la celebración se trasladó a un espacio elegante decorado con inspiración italiana bajo la temática “Notte Italiana”, creando un ambiente romántico y sofisticado. La iluminación, la decoración y la música hicieron que la velada se sintiera como un viaje a Italia, lleno de glamour y estilo.

Los invitados lucieron atuendos acordes a la temática, y cada detalle estuvo pensado para fusionar elegancia con diversión. Desde la selección de la música hasta los brindis, todo contribuyó a una noche memorable donde la estrella se sintió rodeada del cariño de quienes más quiere.

Amigos y figuras cercanas acompañan a La Bichota

Entre los invitados estuvieron presentes nombres como Yarishna, Yegiraldo, Daiky Gamboa y Bertha González, quienes compartieron con la artista momentos de risas, abrazos y recuerdos que quedarán grabados para siempre. Las fotografías y videos muestran a Karol G disfrutando con cada uno de ellos, dejando claro que la música es solo una parte de su vida: el cariño de sus amigos y familiares es igualmente fundamental.

A nivel personal, Karol ha demostrado madurez y equilibrio. Después de experiencias recientes en su vida sentimental, la cantante ha enfocado sus energías en su crecimiento personal y profesional, proyectando fortaleza y determinación ante sus seguidores. Cumplir 35 años se convirtió así en un símbolo de éxito, agradecimiento y nuevos horizontes por explorar.

Al terminar el día, Karol G se mostró profundamente agradecida por todo el cariño recibido. Sus mensajes en redes reflejaron felicidad y serenidad, dejando claro que rodearse de seres queridos en fechas importantes es uno de los pilares de su vida.

