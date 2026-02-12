Dinero

Sistema Patria inicia el pago de un "megabono" por más de 44 mil bolívares: ¿Quiénes lo cobran?

Por Yasmely Saltos
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 06:58 pm
A través del canal de Telegram de la Plataforma Patria,  se informa que se dio inicio a la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, febrero 2026, para los trabajadores de la administración pública, nómina especial. 

Aunque el monto que está llegando a los beneficiarios es de 44.040,00 bolivares, los montos varían según el organismo donde prestan servicios y los cargos correspondientes. 

De esta manera puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

  • Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.
  • Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.
  • Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

