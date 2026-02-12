Sistema Patria inicia el pago de un "megabono" por más de 44 mil bolívares: ¿Quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

A través del canal de Telegram de la Plataforma Patria, se informa que se dio inicio a la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, febrero 2026, para los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Aunque el monto que está llegando a los beneficiarios es de 44.040,00 bolivares, los montos varían según el organismo donde prestan servicios y los cargos correspondientes.

Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, febrero 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial. 📌 Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos. MONTO: 44.040,00 BS., reza lapublicaciónn del canal Patria.

De esta manera puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.

Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

