Conozca qué vecindarios de Los Ángeles son más vulnerables a operativos del ICE: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El condado de Los Ángeles continúa lidiando con los operativos de inmigración, algunos de sus vecindarios pueden ser más vulnerables que otros a la actividad del ICE, señala un nuevo informe.

El código postal 91402, que incluye Panorama City, Mission Hills y North Hills, es el más afectado. Otras zonas vulnerables son Bell, Pico Rivera, el sureste y el centro de Los Ángeles, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad de la aplicación de la ley migratoria publicado por el condado de Los Ángeles.

Estas comunidades suelen tener mayor cantidad de residentes nacidos en el extranjero, inquilinos y hogares de habla hispana.

El aumento de la actividad inmigratoria ha impactado negativamente en los negocios del sector, y ha influido en la reducción del tráfico peatonal.

Operativos de inmigración perjudican vecindarios y comercios

Carmen Salazar es propietaria del local Flores y Perfumes en Panorama City y comentó que su negocio tiene dificultades desde que comenzaron los operativos de cumplimiento de la ley en el mes de junio de 2025.

“Los clientes tienen miedo, y por eso no quieren venir”, dijo Salazar. “Para el Día de San Valentín, no tenemos pedidos después de este evento. No sé cuándo será el próximo porque no estamos ganando dinero”, afirmó.

Algunos clientes le comentaron a NBC Los Ángeles que lo piensan dos veces antes de salir de casa, pero a veces no tienen elección.

“Tengo miedo, pero tengo que ir. Tengo que trabajar”, dijo Dora Cazares.

El informe sugiere o solicita a quienes manejan las políticas de Los Ángeles, que amplíen las subvenciones de emergencia y los programas de financiación para las empresas locales que tratan de mantenerse a flote a pesar de la disminución de la cantidad de clientes.

Empleadores piden apoyo para enfrentar escasez de fuerza laboral

Debido a que algunos trabajadores inmigrantes tienen miedo de salir de casa y acudir al trabajo, debería haber apoyo para abordar la escasez de fuerza laboral (personal) y asistencia laboral, según el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, expresó en respuesta al informe, que la agencia federal continúa aplicando la ley en Los Ángeles y añadió que las acusaciones que dicen que el ICE “usa perfilación racial” son falsas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube