De la F1 al altar: Rafl Schumacher y su novio anuncian boda

Ralf Schumacher, ganador de seis grandes premios de Fórmula 1 y actual analista deportivo, ha vuelto a sacudir la esfera pública al anunciar su próximo matrimonio con Étienne Bousquet-Cassagne. A través de un mensaje en sus redes sociales, el alemán confirmó que formalizará su relación el último fin de semana de mayo. El escenario elegido para el enlace es la exclusiva localidad francesa de Saint-Tropez.

La noticia llega tras un periodo de intensas polémicas desde que Schumacher hiciera pública su homosexualidad. Las tensiones con su exesposa, Cora Schumacher, ocuparon titulares durante meses, especialmente cuando la modelo manifestó sentirse "utilizada" por el piloto durante sus 13 años de matrimonio. Sin embargo, el anuncio de la boda parece haber traído una tregua definitiva entre ambos.

Cora Schumacher ha felicitado públicamente a la pareja, deseándoles "todo lo mejor y mucha felicidad". La modelo aprovechó el mensaje para mencionar también su propia estabilidad sentimental junto a su actual pareja, Steven Bo Bekendam. Este gesto cierra un ciclo de réplicas y contrarréplicas que afectó la privacidad de la familia, incluido el hijo en común de los Schumacher, David, de 24 años.

El anuncio oficial, compartido junto a una fotografía de la pareja brindando, fue directo y breve. Ralf y Étienne, de 36 años, agradecieron las muestras de cariño recibidas, pero solicitaron respeto a su intimidad para los detalles restantes del enlace. Según la prensa alemana, la celebración se extenderá durante tres días de festejos privados en la costa francesa.

A sus 50 años, el hermano del heptacampeón mundial Michael Schumacher inicia una nueva etapa personal lejos de los circuitos. El compromiso con Bousquet-Cassagne marca un hito en la vida del analista de Sky Sports, quien ha decidido vivir su relación con total naturalidad frente a la opinión pública internacional

