¿Cuáles eran los requisitos para ser arbusto de Bad Bunny en el Super Bowl? El pago fue de $18 la hora

Lo que para 128 millones de espectadores fue una escenografía más, escondía a cientos de personas que durante 13 minutos permanecieron inmóviles bajo un disfraz de 18 kilos. Los “arbustos” que rodearon a Bad Bunny en su presentación del Super Bowl LX se convirtieron en un fenómeno viral inmediatamente después del show, cuando los acuerdos de confidencialidad expiraron y los participantes comenzaron a compartir sus experiencias.

Víctor Cisneros, entrevistado por Telemundo, se sumó a las decenas de voces que han documentado el exigente proceso de selección y las duras condiciones de trabajo detrás de la puesta en escena que rindió homenaje a los cañaverales de Puerto Rico.

Los requisitos: altura, marcha y resistencia

De acuerdo con los testimonios de los participantes y las convocatorias publicadas por la agencia de talentos Backlit, firma encargada de la contratación, los aspirantes debían cumplir con una serie de características físicas y habilidades específicas.

La estatura mínima requerida era de 1.78 metros, aunque fuentes como Vogue y NBC New York señalan que el rango aceptado oscilaba entre 1.70 a 1.85 metros. Adicionalmente, se exigía experiencia en artes de marcha o comprensión fundamental de formaciones coreografiadas, un requisito vinculado a los desplazamientos estructurados que los arbustos debían ejecutar durante el show.

La condición física era un factor determinante. Los seleccionados debían ser capaces de 18 kilos durante jornadas extensas. Cisneros confirmó que el día del evento, el equipo debió mantener el traje puesto por más de cinco horas consecutivas, desde el proceso de caracterización hasta el final de la presentación.

El peso del disfraz y las renuncias

Varios participantes coincidieron en que el peso real del atuendo superó las estimaciones iniciales. José Villanueva, otro de los arbustos, declaró a NBC New York que durante los primeros ensayos el traje alcanzaba entre 22 a 27 kilos, lo que provocó que aproximadamente el 20% de los seleccionados abandonaran el proyecto.

“Eso me estaba matando. Fue malo”, relató Villanueva. “No bromeo, el 20% de la gente renunció, dijeron que no querían hacerlo. Era tan pesado que hicieron llorar a la gente. Personas sufrieron ataques de pánico y muchas se fueron”.

Cisneros, en su entrevista con Telemundo, describió el momento en que debían tomar aire dentro del disfraz: “Usted está tomándose aquí para poder respirar, nos dieron máscaras para que no se nos metiera en la nariz”. La visibilidad también era un desafío: solo podían ver hacia el frente, lo que provocaba choques frecuentes durante los ensayos.

La producción, según Villanueva, tomo en consideración la retroalimentación del elenco y logró reducir el peso del traje hacia la segunda o tercera práctica.

La compensación: $18 la hora y 70 horas de trabajo

El aspecto económico también ha sido ampliamente documentado. Según el periodista Darren Rovell, de CLLCT Media, los figurantes recibieron un pago de 18.70 dólares por hora, equivalente al salario mínimo de Californi.

Considerando ocho días de ensayos más la jornada del Super Bowl, cada arbusto acumuló aproximadamente 70 horas de trabajo, lo que se tradujo en un ingreso total cercano a los 1,309 dólares por persona.

Cisneros no mencionó cifras exactas en su entrevista, pero confirmó que la oferta rondaba los 18 dólares por hora. Andrew Athias, otro de los participantes que viajó desde Filadelfia por su cuenta, declaró a Business Insider que ni siquiera sabía que sería remunerado hasta el tercer ensayo: “No sabía que nos iban a pagar hasta como el tercer ensayo… Dijeron ‘sus cheques llegarán la próxima semana’ y yo dije ‘¿Espera, nos pagan por esto?’”.

“Me llena de orgullo y me pone la piel chinita”

Más allá de las exigencias físicas y la compensación económica, los testimonios coinciden en el valor simbólico de haber participado en el show.

“Me llena de orgullo y me pone la piel chinita poder contar esta historia a generaciones o a lo que sigue de esta experiencia es inigualable”, expresó Cisneros ante las cámaras de Telemundo.

Sam Giacometti, otro de los arbustos, reveló a Vogue que Bad Bunny seleccionó personalmente el tipo de pasto para los disfraces debido a su significado personal y cultural. “Producción se sentó con nosotros para asegurarse de que entendiéramos y nos sintiéramos orgullosos de ser parte del homenaje a la herencia y cultura de Bad Bunny”.

Giacometti también recordó una instrucción específica del equipo creativo: “Nos dijeron: ‘Es muy tentador querer convertirse en un meme, moverse, ser gracioso. Pero cada vez que haces ese movimiento, le estás quitando protagonismo a lo que de por sí es un mensaje poderoso y edificante. Queremos que el mensaje esté al frente de la historia’”.

El momento viral

Uno de los episodios más comentados en redes sociales ocurrió cuando, durante la transmisión, una cámara captó a una persona entre los arbustos ondeando una bandera mexicana detrás de Bad Bunny. El momento se volvió viral de inmediato.

Cisneros, consultado sobre el hecho, sonrió y calificó el instante como “inigualable”, sin confirmar si conocía la identidad del portador de la bandera. El gesto fue interpretado por miles de usuarios como una muestra espontánea de orgullo latino dentro de un show que, según el propio artista, buscaba celebrar la unidad continental.

Más de 40,000 postulantes para 500 cupos

La demanda por formar parte del espectáculo fue masiva. Según múltiples fuentes, más de 40,000 personas aplicaron a la convocatoria lanzada por Backlit a inicios de enero. Solo 500 fueron seleccionados.

Ivanna Almonte, otra participante que documentó su experiencia en TikTok, calificó el proceso como “literalmente una lotería” y señaló que no existía límite de edad: había personas de 38 hasta 55 años.

El despliegue logístico incluyó dos semanas de ensayos, un entrenamiento de 14 horas el día previo al evento y un riguroso acuerdo de confidencialidad que, según Athias, provocó el despido de unas 40 personas por violarlo.

