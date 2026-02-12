En video: así reaccionó Leonardo Aguilar ante los comentarios negativos de su concierto en Albuquerque

Suscríbete a nuestros canales

Leonardo Aguilar se convirtió en tendencia tras la difusión de videos de su concierto en Albuquerque, donde la asistencia fue mucho menor a la esperada. Los comentarios negativos no se hicieron esperar, pero el cantante decidió responder de manera directa y emotiva, compartiendo un video en el que explicó lo que realmente significa para él subirse al escenario.

Con 26 años y más de 14 de carrera, Aguilar se mostró agradecido y reflexivo, dejando claro que la pasión por cantar no depende del tamaño del público, sino del compromiso con la música y con quienes lo apoyan desde siempre.

Concierto con poca asistencia

Las imágenes que se viralizaron mostraban a Leonardo sobre el escenario con apenas unas decenas de asistentes, lejos de los estadios llenos a los que algunos podrían asociarlo. Esta situación provocó una ola de comentarios y críticas en redes sociales, centradas en la aparente baja convocatoria.

Lejos de ignorar la situación, el cantante decidió enfrentarla y compartió un video grabado tras el ensayo, en el que afirmó:

“Al final de cuentas de lo que se trata es salir a cantar y hayan cien mil personas o 100, no importa, es el mismo sentimiento”.

Reflexión sobre su carrera y su amor por la música

Leonardo Aguilar recordó los años de esfuerzo que lo han llevado a consolidarse como artista: giras, vestuarios, experiencias familiares y shows junto a su padre o en escenarios más pequeños. Cada paso lo ha formado y le permite sentirse orgulloso de la trayectoria que ha construido.

“Lo único que quiero hacer es cantar en esta carrera”, enfatizó, dejando claro que su motivación no está en la fama ni en la exposición mediática, sino en la música y en la conexión con sus seguidores, sin importar cuántos estén presentes.

Humildad y entrega en el escenario

En el video, Aguilar mostró su entusiasmo por el show, incluyendo su traje de charro que estrenaría esa noche, y agradeció a quienes asistieron al concierto. Su mensaje transmitió humildad y pasión: la felicidad de estar en el escenario no depende del tamaño del público, sino de la entrega que pone en cada presentación.

“Les voy a dar un show que ojalá les guste mucho, pero yo lo voy a dar todo como siempre lo he dado y como siempre lo daré”, concluyó, reafirmando que la música y su compromiso con los fans son los verdaderos protagonistas de su carrera.

