¡El efecto Benito! Juez en Miami usa las palabras de Bad Bunny para dar una lección de vida: El amor siempre vence al odio

A una semana de que Bad Bunny convirtiera el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una declaración de unidad continental, su frase “Lo único más poderoso que el odio es el amor” cruzó la pantalla y llegó a los estrados judiciales de Florida.

El miércoles 11 de febrero, el juez David Young, del circuito judicial de Miami-Dade, citó explícitamente al artista durante la sentencia de Guillermo Zaldívar, un hombre de origen cubano declarado culpable de agredir a Manuel Casabielle dentro de un Walgreens en el vecindario de Brickell. El caso, registrado en julio de 2025, quedó captado por las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Los hechos: una discusión que terminó en violencia

De acuerdo con la investigación, Zaldívar se encontraba en la farmacia cuando inició una discusión con una cajera de edad avanzada. Casabielle, quien había ingresado al local a retirar medicamentos, escuchó el altercado y decidió intervenir para calmar la situación.

“Me di la vuelta y vi a Zaldívar reprendiendo a la cajera, una mujer mayor, y temí que la situación se estuviera intensificando”, declaró la víctima durante el proceso.

Lejos de desescalar, la intervención de Casabielle provocó que Zaldívar dirigiera su ira contra él. Las imágenes de seguridad mostraron al acusado agarrando a Casabielle por el cuello y golpeándolo contra un estante. La víctima fue arrojada al suelo mientras el agresor continuaba con su conducta hostil.

La intervención del juez: una lección desde la cultura popular

Durante la audiencia de sentencia, el juez David Young centró su cuestionamiento no solo en el hecho violento, sino en la motivación detrás de este. El magistrado expresó su desconcierto ante la reacción del acusado hacia alguien que, según determinó, únicamente intentaba ayudar.

“Lo que no entiendo, señor Zaldívar, es su nivel de frustración e ira hacia el señor Casabielle, quien intentaba intervenir y calmar la situación”, señaló Young.

Fue entonces cuando el juez introdujo un elemento inusual en el lenguaje judicial. Young hizo referencia directa a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrada tres días antes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Pienso en la aparición de Bad Bunny en el Super Bowl, donde habla de que el amor vence al odio”, dijo el magistrado. “Y eso se extiende a todas las sociedades”.

El mensaje al que el juez aludió fue proyectado en las pantallas del estadio durante los 13 minutos que duró la actuación del puertorriqueño. Bajo la frase “The only thing more powerful than hate is love” (“Lo único más poderoso que el odio es el amor”), Bad Bunny cerró su presentación sosteniendo un balón de fútbol americano con la inscripción “Together, We Are America” (“Juntos, somos América”) .

La sentencia

El juez Young impuso una condena de 364 días de prisión para Zaldívar. Adicionalmente, ordenó que el acusado complete un curso de manejo de la ira y se mantenga alejado tanto de la víctima como del establecimiento donde ocurrió el incidente.

Zaldívar recibió crédito por el tiempo que ya había cumplido en prisión preventiva. Su estatus migratorio, por tratarse de un ciudadano cubano, podría derivar en un proceso de deportación una vez concluida su condena, aunque fuentes judiciales indicaron que aún no existe una determinación definitiva al respecto.

Casabielle, por su parte, declaró estar satisfecho con la resolución del caso.

El mensaje que trascendió el espectáculo

La frase citada por el juez Young no fue un elemento aislado dentro del show de Bad Bunny. El artista la había utilizado una semana antes durante su discurso de aceptación del Grammy al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos.

“Sé que es difícil no odiar en estos días”, expresó entonces el músico. “A veces nos contaminamos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”.

Durante la presentación en el Super Bowl, la frase apareció en letras blancas sobre una valla publicitaria detrás del escenario, mientras el artista interpretaba sus éxitos ante una audiencia global estimada en más de 140 millones de personas.

La utilización del mensaje por parte de un juez de primera instancia representa un hecho inusual en el sistema judicial estadounidense y evidencia el grado de penetración cultural que alcanzó la presentación del puertorriqueño, más allá de las críticas políticas que generó en sectores conservadores.

