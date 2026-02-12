Premio Lo Nuestro 2026: Prince Royce y Romeo Santos debutarán como dúo en la televisión

Suscríbete a nuestros canales

A exactamente una semana de la transmisión, la organización de Premio Lo Nuestro 2026 ha encendido la maquinaria promocional con una ráfaga de anuncios que consolidan su cartel como uno de los más ambiciosos de los últimos años. Entre el primer grupo revelado a finales de enero y el quinto line up comunicado este martes 10 de febrero, el evento que conduce el trío estelar de Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina promete una velada imposible de ignorar.

Prince Royce y Romeo Santos unen fuerzas por primera vez en televisión

El anuncio que ha generado mayor revuelo en las últimas horas es, sin duda, la confirmación de que Prince Royce y Romeo Santos compartirán escenario. Los dos máximos exponentes de la bachata contemporánea ofrecerán un medley con los temas de su álbum colaborativo Better Late Than Never, marcando su primera presentación conjunta en una gala de premios.

El "Príncipe de la Bachata" llega con cinco nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Eterno y Artista del Año - Tropical. Por su parte, "El Rey de la Bachata" acumula cuatro menciones, entre ellas Artista Premio Lo Nuestro del Año y Canción del Año por Khé? junto a Rauw Alejandro. La producción ha confirmado que el segmento será uno de los momentos climáticos de la noche.

En la misma línea tropical, el colombiano Silvestre Dangond hará su debut televisivo con Una Vaina Bien, su colaboración con Sebastián Yatra. El artista vallenato compite en cuatro categorías, incluyendo Artista del Año - Tropical y Álbum del Año - Tropical por El Último Baile.

J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona se suman a la fiesta

El más reciente comunicado de Univision agregó tres nombres de peso a la nómina de intérpretes. J Balvin subirá al escenario como parte del reconocimiento especial que recibirá Arcángel, galardonado con el Premio Ícono Urbano. El paisa, que acumula seis nominaciones, interpretará un segmento aún no detallado.

Carlos Vives, nominado en tres categorías tropicales, estrenará en televisión su esperado tema Te Dedico. Por su parte, el dúo cubano Gente de Zona debutará Canción Para Regresar, su colaboración con Sebastián Yatra, consolidando una alianza que ya les ha valido múltiples reconocimientos.

Del regional mexicano al afrobeats colombiano

El primer anuncio de artistas, realizado el 27 de enero, había puesto la vara muy alta. Carín León, el sonorense que partió como uno de los artistas más nominados con 10 menciones, interpretará en vivo Lado frágil, tema de su aclamado álbum Palabra de To’s. Su presentación es una de las más esperadas, considerando que compite en categorías que van desde Artista del Año hasta Colaboración Crossover por Lost In Translation con Kacey Musgraves.

La cuota pop mexicana estará representada por Cristian Castro, quien debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro junto a Matisse para interpretar Conmigo sin ti, tema que los tiene nominados a Colaboración Pop del Año. Ha*Ash compartirá micrófono con María José para Te apuesto, mientras que Gloria Trevi, con cuatro nominaciones, prepara una presentación que promete mantener su vigencia escénica.

Desde Colombia, la nueva ola del afrobeats hará sentir su peso con Ryan Castro y Kapo, quienes debutarán juntos en la ceremonia con La villa. Ambos artistas figuran en múltiples categorías: Castro con cinco nominaciones y Kapo con tres, incluyendo Canción del Año por Imagínate junto a Danny Ocean.

La legión venezolana

La delegación venezolana, que suma once artistas nominados, tendrá un lugar destacado en las presentaciones. Mau y Ricky, dúo que repite como nominado en Grupo o Dúo del Año, han sido confirmados en el video promocional de Univision junto a Eladio Carrión y Tokischa. Danny Ocean, con cuatro nominaciones por su álbum Babylon Club, y Elena Rose, la criolla más nominada con seis menciones, aún no tienen confirmado su performance, aunque se espera un anuncio en los próximos días.

Premios especiales

La gala también será el escenario para la entrega de cinco reconocimientos especiales: Arcángel (Premio Ícono Urbano), Juanes (Premio a la Trayectoria), Los Bukis (Premio Legado Musical), Manolo Díaz (Premio Visionario) y Paloma San Basilio (Premio a la Excelencia). Se espera que cada homenaje incluya segmentos musicales de altura, como ya se anunció con la participación de Arthur Hanlon para la celebración a San Basilio.

Con las votaciones cerradas desde el 26 de enero y un cartel que sigue engordando a una semana del evento, Premio Lo Nuestro 2026 se encamina a ser una de las ediciones más memorables hasta ahora.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube