¡Por una cifra millonaria! Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical

La cantante estadounidense Britney Spears dio un importante paso en su carrera artística tras firmar un nuevo contrato con el que vendió los derechos sobre su extenso catálogo musical, según informó TMZ y Variety.

Varios medios tuvieron acceso a documentos legales y fuentes que confirmarían que la “princesa del pop” vendió la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical. Aunque en el contrato no se revela en sí el monto, según TMZ, fue un “acuerdo histórico", similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

El contrato fue firmado el pasado 30 de diciembre, y fuentes cercanas a la artista aseguran que ella “está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos”.

