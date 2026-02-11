Del altar al escándalo familiar: Marc Anthony aparece en el centro del conflicto que divide a los Beckham

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto interno que desde hace años mantiene dividida a la familia Beckham volvió a escalar, esta vez con Marc Anthony como figura involuntaria en la controversia. El artista puertorriqueño decidió pronunciarse públicamente luego de ser señalado en medio de las acusaciones lanzadas por Brooklyn Beckham, quien responsabiliza a sus padres de interferir en su matrimonio con Nicola Peltz.

La polémica se reactivó a raíz de la boda celebrada en 2022, evento en el que Anthony participó como artista invitado. Aunque el cantante evitó entrar en detalles, dejó claro que las versiones no coinciden con la realidad, marcando distancia de las versiones difundidas en redes sociales.

Marc Anthony responde y se desmarca de la polémica familiar

Por primera vez desde que su nombre fue mencionado en el conflicto, Marc Anthony habló del tema en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. El salsero aseguró que mantiene un vínculo cercano con la familia Beckham, pero fue enfático al señalar que no hará comentarios específicos sobre lo sucedido durante la boda.

El intérprete calificó como lamentable la forma en que el conflicto se ha ido desarrollando públicamente y subrayó que los hechos, tal como han sido presentados, no reflejan la verdad.

El episodio de la boda que reavivó la fractura

La actuación de Marc Anthony durante la recepción nupcial fue el punto que detonó nuevamente la controversia. A finales de enero, Brooklyn Beckham utilizó sus redes sociales para relatar una situación ocurrida durante la celebración frente a unos 500 invitados, la cual describió como profundamente incómoda.

Según su versión, el cantante lo llamó al escenario en un momento que estaba destinado, según el programa, a su baile romántico con Nicola Peltz. Sin embargo, al subir, aseguró que se encontró con su madre, Victoria Beckham, con quien terminó bailando en lugar de su esposa, lo que interpretó como un acto humillante e inapropiado en uno de los momentos más importantes de su vida.

Silencio de los Beckham y una ruptura sin reconciliación

El distanciamiento entre Brooklyn y su familia se arrastra desde hace casi tres años y, según el propio joven, no existe interés en una posible reconciliación.

Mientras la disputa familiar continúa desarrollándose en el plano mediático, Marc Anthony enfrenta la situación en paralelo a un momento clave de su carrera. El artista se prepara para iniciar su primera residencia en Las Vegas, titulada Marc Anthony: Vegas… My Way!, que arrancará el próximo 13 de febrero, en un contexto donde su nombre sigue generando titulares, esta vez lejos del escenario y más cerca del conflicto familiar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube