¡Se aguantaron las ganas! Nueva York reporta uso masivo del baño tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Un inusual medidor de audiencia puso en números el impacto del show del medio tiempo de Bad Bunny: el sistema de agua de la ciudad de Nueva York. Según datos compartidos por la cuenta oficial @NYCWater, la metrópoli registró un pico de consumo equivalente a 761,719 descargas de cadena de inodoro en los 15 minutos posteriores a la presentación del artista en el Super Bowl LX, evidenciando una sincronización masiva de hábitos domésticos frente al televisor.

Una curva de consumo atípica

La información, difundida a través de las redes sociales del departamento de agua de la ciudad, revela la huella que dejan los eventos televisivos de gran magnitud en la infraestructura urbana. Los reportes indican que, durante la transmisión del espectáculo de 13 minutos, se observó una reducción notable en el uso de agua en toda la ciudad, sugiriendo que una gran parte de la población estaba concentrada frente a sus pantallas.

Sin embargo, el patrón cambió drásticamente al finalizar el show. En la ventana de 15 minutos inmediatamente posterior, las estaciones de monitoreo detectaron un aumento repentino y significativo en la demanda. Los ingenieros de NYC Water calcularon que este pico equivalía a que cientos de miles de personas en los cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) utilizaran el inodoro en un periodo de tiempo muy concentrado.

Un fenómeno recurrente con eventos de gran audiencia

Aunque el dato específico para el show de Bad Bunny llamó la atención por su cifra concreta, este tipo de fluctuaciones no son completamente nuevas para los gestores de servicios públicos. Eventos de alcance nacional que retienen a la población en sus hogares —como finales deportivas importantes o los tradicionales bloques comerciales del Super Bowl— suelen crear patrones de consumo atípicos.

Expertos en infraestructura urbana explican que las redes de suministro de agua y alcantarillado están diseñadas para manejar picos de demanda, pero estos eventos proveen datos curiosos sobre el comportamiento colectivo. La magnitud del pico registrado este domingo subraya el nivel de atención que capturó la presentación del artista puertorriqueño, logrando que una porción significativa de la ciudad de Nueva York coordinara, sin saberlo, incluso una pausa doméstica.

La métrica del impacto cultural

El reporte de NYC Water trasciende la anécdota curiosa para convertirse en una métrica no convencional, pero tangible, del impacto cultural de un artista. Mientras que las cifras de ratings televisivos y tendencias en redes sociales miden la audiencia y la conversación digital, este dato refleja una reacción física y simultánea en millones de hogares.

La cifra de 761,719 se suma así a los indicadores del histórico show de Bad Bunny, que ya incluía ser el primer Halftime Show encabezado en solitario por un artista latino y uno de los más comentados a nivel global.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube