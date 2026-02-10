¡Ya es oficial! Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su relación durante el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Kim Kardashian, de 45 años, y Lewis Hamilton, de 41, utilizaron el evento más televisado del año para hacer lo que en el mundo celebridad se conoce como un "hard launch" o lanzamiento en firme de su relación, sentándose juntos, riendo y siendo el centro de atención en una de las suites VIP del Levi's Stadium.

La estrategia de la suite VIP

La pareja eligió el evento perfecto para su presentación. Fueron vistos conversando animadamente y sonriendo durante el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, compartiendo palco con el círculo íntimo de Kardashian, incluyendo a su hermana Kendall Jenner, y amigos como Justin y Hailey Bieber. Su aparición fue tan notoria que llegó a ser enfocada por las cámaras del jumbotron del estadio, haciendo que las imágenes se volvieran virales en redes sociales en cuestión de minutos.

El momento no pasó desapercibido para los asistentes. "Había multitudes de personal tratando de echar un vistazo. En un momento, Lewis caminó por el pasillo y poco después Kim lo siguió", reveló una fuente al tabloide The Sun, añadiendo que la mirada de Hamilton sobre ella era "protectora".

Un romance que se cocinaba a fuego lento

Aunque el Super Bowl marcó su debut público, los rumores de una relación se hicieron virales desde semanas atrás. El primer indicio sólido llegó a principios de febrero, cuando fueron fotografiados subiendo juntos a un jet privado con destino a París, donde fueron vistos saliendo a cenar. Poco antes, la pareja había disfrutado de una escapada romántica de fin de semana en el exclusivo hotel Estelle Manor, en la campiña inglesa de Cotswolds. Allí, según reportes, compartieron habitación, disfrutaron de un masaje de pareja y tuvieron una cena privada.

Su conexión, sin embargo, no es nueva. Se conocen desde al menos 2014, cuando fueron vistos juntos en el evento GQ Men of the Year, y han mantenido una amistad desde entonces, coincidiendo en galas y eventos de moda a lo largo de los años. La chispa romántica parece haber saltado durante las fiestas de fin de año, cuando ambos asistieron por separado a la famosa fiesta de Nochevieja de Kate Hudson en Aspen, Colorado.

Un debut público

Tras su ruptura con Pete Davidson en 2022, la empresaria había asegurado que no buscaba una relación y que quería centrarse en sus hijos y en sus estudios de derecho. En un episodio reciente de The Kardashians, admitió haberse acostumbrado a la soltería, aunque se definió como una "romántica empedernida" que estaría lista "cuando llegue la persona correcta".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube