¿Qué sucede con Bad Bunny? El reguetonero elimina todo su contenido en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha dejado intrigados a sus más de 50 millones de seguidores, Bad Bunny ha vaciado por completo su cuenta de Instagram. La acción, realizada horas después de concluir el Super Bowl LX donde protagonizó el espectáculo de medio tiempo, ha transformado su perfil en un lienzo en blanco, sin foto de perfil y con solo un enlace como único rastro de actividad. La drástica medida ha desatado una tormenta de teorías en línea sobre el futuro del artista puertorriqueño.

Solo un enlace como pista

Al acceder a su cuenta oficial de Instagram, @badbunnypr, los fanáticos se encontraron con una escena inusual. Donde antes había fotos, videos y stories, ahora solo hay vacío. El perfil muestra el mensaje estándar "Esta cuenta no tiene publicaciones", y la imagen de perfil ha sido eliminada.

La única información disponible es un enlace en la sección de biografía: www.debitirarmasfotos.com, el cual lleva a una página en la que se puede ver la información general de su último álbum.

La cima de la exposición global

Este reinicio de sus redes llega en el momento de mayor visibilidad en la carrera del artista. Recientemente Bad Bunny hizo historia como el primer solista latino en encabezar el Halftime Show del Super Bowl, un espectáculo visto por cientos de millones de personas y aclamado como una celebración de la cultura latina.

Además, su álbum "Debí Tirar Más Fotos" acaba de ganar el Grammy al Álbum del Año, el premio más importante de la industria musical. Borrar sus redes en este punto cumbre es interpretado por muchos como un gesto deliberadamente poderoso y enigmático, típico de un artista que siempre ha controlado minuciosamente su narrativa e imagen.

A la espera del próximo movimiento

Mientras su perfil se mantiene en blanco, la incógnita permanece. Lo que es seguro es que Bad Bunny ha demostrado, una vez más, que domina no solo la música sino también el arte de la expectación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube