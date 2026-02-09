Evaluna Montaner habla de su regreso musical con ‘Rollitos de papel’

Suscríbete a nuestros canales

La artista venezolana Evaluna Montaner expresó lo emocionada que está de retomar su carrera musical con el lanzamiento de su último sencillo ‘Rollitos de papel’, una letra que hace un llamado a la calma, ante tiempos de tanta ansiedad e invita a mirar atrás, y valorar el camino recorrido.

“Todo el mundo habla todo el tiempo de lo importante que es el movimiento. Está chévere también hablar de la quietud y lo importante que es parar también y ver todo lo que has vivido y donde has llegado”, dijo la hija menor de Ricardo Montaner.

‘Rollitos de papel’, es su primer tema en solitario publicado por Evaluna desde que dio a luz a su segunda hija, Amaranto, en agosto de 2024, aunque entre medias ha lanzado sencillos junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo.

“Parar, sentir el amor donde estás. No necesariamente perseguir todo el tiempo sino dejar que las cosas te encuentren, era eso un poquito lo que queríamos lograr con la canción”, agregó Evaluna, destacando que su último lanzamiento sucede en un momento «súper especial» por ser el primero siendo madre de dos niñas, y explica que lo escribió pensando en «Dios y ese amor incondicional» que siente que le acompaña en la actualidad.

