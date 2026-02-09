Bad Bunny convierte el Super Bowl en una oda a la cultura latina y marca un hito histórico

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny no solo se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, lo transformó en una declaración cultural. Minutos después de bajar del escenario, el artista puertorriqueño dedicó palabras cargadas de emoción a su equipo, dejando claro que lo vivido iba más allá del espectáculo: era un homenaje a sus raíces, a su gente y a la identidad latina.

La presentación, transmitida en Venezuela por Meridiano TV, se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento deportivo, no solo por su despliegue musical, sino por la narrativa que Benito construyó sobre el escenario más visto del mundo.

Un cierre cargado de gratitud y orgullo

Al finalizar el show, Bad Bunny se dirigió a su equipo con un mensaje directo y emotivo: agradeció el esfuerzo, expresó su amor y resaltó que todo lo vivido era “por nosotros, por nuestra familia, por nuestra cultura”. Un discurso íntimo que contrastó con la magnitud del evento, pero que reforzó el sentido colectivo de su propuesta artística, en un show que demostró el resultado de un trabajo en conjunto que buscó representar a millones de latinos que rara vez se ven reflejados en este tipo de escenarios globales.

Un recorrido por la cultura latina

Tal como lo adelantó el propio artista, el show fue un paseo por la cotidianidad latina. En escena se mezclaron escenografías con referencias a los raspados, el dominó, los cocos, la manicura, el boxeo y otros elementos que forman parte del día a día en muchas comunidades del Caribe y América Latina.

Cada detalle estuvo pensado para conectar con la memoria colectiva del público, convirtiendo el medio tiempo en una celebración visual y sonora de la cultura popular, lejos de estereotipos y con una narrativa auténtica.

Banderas, países y una caminata simbólica

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando Bad Bunny nombró a todos los países latinos en una caminata breve, rodeado de personas ondeando banderas. El gesto, simple pero poderoso, selló el mensaje del show: visibilidad, orgullo y representación.

Con esa escena, el artista dejó claro que su presentación no era solo para entretener, sino para marcar una diferencia y abrir espacio a una identidad que actualmente es rechazada y maltratada por agentes del ICE, una acción que viene siendo repudiada por el mundo y diversos artistas han manifestado su desagrado.

Invitados de lujo que unieron generaciones

La noche también estuvo marcada por la aparición de invitados especiales. Ricky Martin y Lady Gaga subieron al escenario, logrando una fusión inesperada de géneros y estilos que elevó aún más el impacto del espectáculo.

Lady Gaga expresó posteriormente que fue un honor absoluto formar parte del show de Benito, agradeciendo la invitación y destacando la energía del elenco. Ricky Martin, por su parte, confesó necesitar tiempo para procesar el “tsunami de emociones” que vivió, agradeciendo a Bad Bunny, a Gaga y a las organizaciones involucradas en el evento.

Ricky por su parte no tenía palabras para expresar sus sentimientos:

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga thank you @NFL, @RocNation and @AppleMusic

Impacto digital, récords y rumores

Antes de su presentación, Bad Bunny contaba con 51.1 millones de seguidores en Instagram. Al finalizar el show, la cifra subió a 51.6 millones y, en menos de 24 horas, alcanzó los 52.2 millones, una muestra clara del impacto global de su actuación.

Además, el artista borró todas sus publicaciones, un movimiento que en el mundo del espectáculo suele anticipar anuncios importantes. En México, ya corren rumores sobre la posible apertura de nuevas fechas de su gira #DtMF en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, según ha comentado el periodista Javier Ceriani.

Comparaciones históricas y el contexto de Michael Jackson

Tras el show, surgieron comparaciones con el histórico medio tiempo de Michael Jackson en 1993, que durante años fue considerado uno de los más vistos de la historia. Sin embargo, es clave aclarar que en la época de Jackson no existían redes sociales ni las actuales plataformas de difusión digital, pero sin duda Vas Bunny dejó al mundo hablando en positivo y no solo de él y su show sino de los latinos.

