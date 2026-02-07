De San Siro para el mundo: la magistral actuación de Laura Pausini en la inauguración olímpica

Suscríbete a nuestros canales

La voz de Italia se hizo sentir en cada rincón del planeta. Laura Pausini, la artista italiana más premiada de la historia fue la gran protagonista del primer momento solemne en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, celebrada este viernes en el icónico estadio de San Siro.

Un himno compartido entre la ciudad y la montaña

Bajo el concepto artístico de "Armonía", Pausini tuvo la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional de Italia (Il Canto degli Italiani). La actuación fue un despliegue técnico y emocional sin precedentes.

Mientras Laura cantaba en el centro de San Siro en Milán, un coro de voces blancas la acompañaba simultáneamente desde las montañas de Cortina d'Ampezzo, creando un puente sonoro entre las dos sedes anfitrionas.

La cantante lució un espectacular diseño de Giorgio Armani Privé en color negro, rindiendo tributo al fallecido diseñador italiano, cuya bandera nacional fue izada por los Coraceros mientras sonaban los últimos acordes.

Tras la gala, Pausini compartió en sus redes sociales: "Cantar el himno de mi país para abrir los Juegos es un sueño hecho realidad. Nada es imposible".

Una constelación de estrellas

La ceremonia no solo contó con Pausini. La gala incluyó actuaciones de Mariah Carey, quien sorprendió con una versión de "Nel blu dipinto di blu", y el tenor Andrea Bocelli, quien cerró el evento con una potente interpretación de "Nessun Dorma" mientras se encendía el pebetero olímpico.

Con esta presentación, Laura Pausini reafirma su estatus como embajadora global de la cultura italiana, logrando que el protocolo olímpico se sintiera, en palabras de la crítica, como "un himno compartido por todo un pueblo".

