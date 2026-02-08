¡Un show lleno de punk! Así fue la presentación de Green Day para el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Green Day, la icónica banda de punk rock originaria del Área de la Bahía de San Francisco, encendió el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero con una potente ceremonia de apertura. La presentación, más que un simple concierto, fue un tributo a las seis décadas de historia del campeonato, sirviendo como banda sonora para el desfile de generaciones de Jugadores Más Valiosos (MVP) del Super Bowl.

Un regreso a casa con sabor a clásicos

Ante un estadio repleto, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool subieron al escenario con la energía característica que los ha definido por más de treinta años. La banda, anunciada oficialmente por la NFL para este rol el pasado mes de enero, expresó su emoción por actuar en lo que consideran su hogar.

"¡Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero!", había declarado previamente Armstrong. El setlist incluyó una selección de sus "himnos más conocidos", prometiendo un viaje musical por los éxitos que los consolidaron como pilares del rock.

La ceremonia sirvió como el prologo perfecto para una noche que luego vería a Bad Bunny protagonizar el espectáculo de medio tiempo.

Las gradas: un segundo escenario de fama

Si el campo fue territorio de atletas y músicos, las gradas del Levi's Stadium compitieron por el protagonismo como un verdadero front row de la farándula mundial. Entre la multitud, los focos y las cámaras identificaron a un elenco de estrellas que reflejó la magnitud del evento:

Bad Bunny : El artista puertorriqueño, protagonista absoluto del Halftime Show programado para más tarde, fue visto en un palco poco antes de su esperada presentación.

Taylor Swift : La superestrella global, cuya relación con el deporte ha sido noticia en años anteriores, asistió al partido, generando gran expectación entre los aficionados.

Jay-Z y Beyoncé : El poderosa pareja de la música fue una de las presencias más destacadas en las suites VIP del estadio.

LeBron James : La leyenda del baloncesto disfrutó del espectáculo futbolístico, compartiendo imágenes en sus redes sociales.

Paul Rudd y Jason Sudeikis: Los actores, conocidos por su amor por el deporte, fueron captados entre risas y animando a los equipos.

Para todos los fanáticos venezolanos pueden disfrutar en vivo el Super Bowl mediante la señal de MeridianoTV.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube