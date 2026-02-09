¡Regresan Julissa y Andrés! Se confirma la tercera entrega de "Papita, Maní y Tostón" con su equipo original

Suscríbete a nuestros canales

La familia cinematográfica más querida del país regresará para una tercera aventura. La producción de "Papita, Maní y Tostón 3" ya está confirmada, manteniendo la esencia y el equipo creativo que convirtió a las dos primeras películas en fenómenos taquilleros y culturales en el cine nacional.

Un anuncio oficial que se sirve con salsa

La confirmación llega directamente desde las fuentes de la producción. La tercera entrega será una secuela directa de "Papita 2da Base", continuando las aventuras de su elenco de personajes entrañables. El director Luis Carlos Hueck, quien estuvo al frente de las dos primeras películas, repetirá en su rol, asegurando la continuidad del estilo visual y narrativo que definió a la saga.

Junto a él, estará una vez más el guionista Néstor "Caballo" Villalba, encargado de construir las nuevas situaciones cómicas. La producción está programada para comenzar formalmente en abril de 2025, por lo que se espera que el proceso de casting y preproducción esté ya en marcha. Aunque los testimonios específicos del director y el guionista sobre los detalles argumentales aún no se han revelado al público, la sola confirmación del equipo ha generado un entusiasmo masivo.

El fenómeno de una franquicia sin igual

El impacto de "Papita, Maní y Tostón" en la cultura popular venezolana es innegable. La primera película, estrenada en 2013, se convirtió en la cinta venezolana más vista de la historia en su momento, con más de 3.4 millones de espectadores. Recibió el premio a la Película más Taquillera en los Premios del Cine Venezolano. Su secuela, "Papita 2da Base" (2017), no se quedó atrás y revalidó el éxito.

¿Qué se espera de la nueva entrega?

Aunque la trama específica de la tercera película se mantiene bajo reserva, la tradición de la saga permite anticipar una comedia familiar accesible para todas las edades, llena de enredos, situaciones exageradas y un corazón optimista. El título por sí solo, que hace referencia a los clásicos aperitivos de los cines venezolanos, promete una dosis de nostalgia y diversión pura.

