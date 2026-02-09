¡Trump se va contra Bad Bunny! Califica su espectáculo del medio tiempo como "uno de los peores de la historia"

Suscríbete a nuestros canales

En una serie de publicaciones en su red social durante la noche del domingo 8 de febrero, Donald Trump publicó su descontento con el Halftime Show del Super Bowl LX, celebrado en Santa Clara, California. El mandatario no solo criticó la producción, sino que atacó directamente al artista principal, Bad Bunny, cuyo show fue aclamado como una festiva reivindicación cultural.

Un ataque frontal al show y al artista

Trump fue contundente en su opinión. "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!", escribió. Añadió que la presentación "no tiene sentido; es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

Sus críticas se dirigieron especialmente en contra de Bad Bunny. "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", afirmó el expresidente, mostrando un claro rechazo al idioma español y a las expresiones artísticas del reguetón.

La crítica se extiende a los medios y la NFL

Trump no se limitó al ámbito artístico. En sus mensajes, también arremetió contra la cobertura mediática, anticipando que el show "recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea" de lo que ocurre en el "mundo real". Para él, los elogios de la prensa no reflejarían el sentir del país.

Aprovechando el momento, el expresidente también lanzó un dardo a la NFL. En sus publicaciones, pidió que se elimine "de inmediato" la nueva regla de inicio (kickoff) implementada por la liga esta temporada, un tema técnico que ha generado debate entre aficionados y que Trump vinculó a su descontento general con el evento.

Un contraste con la recepción global

Las declaraciones de Trump crean un marcado contraste con la recepción que ha tenido el espectáculo a nivel internacional. El show de Bad Bunny, el primero liderado en solitario por un artista latino, fue celebrado por su energía, su representación de la cultura puertorriqueña y su inclusión de géneros como la salsa, con invitados estelares como Lady Gaga y Ricky Martin.

Mientras Trump lo describe como una "bofetada" para el país, gran parte de la audiencia y la crítica especializada lo ha visto como un paso histórico en la representación cultural en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Con información de EFE.

